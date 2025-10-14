Слот тотално промени мнението си за играч, който всички отписваха от Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот тотално промени мнението си за нападателя Федерико Киеза и държи на всяка цена той да остане в клуба, твърди Football Insider. От началото на сезона италианецът не само, че подобри значително представянето си на терена, но и дори вече се превръща в основна фигура за атаката на "червените". А Слот е категоричен, че Киеза трябва да остане като опция за атаката на отбора, която е на приливи и отливи през новата кампания.

Арне Слот вече иска Федерико Киеза да остане в Ливърпул

27-годишният Киеза пристигна в Ливърпул през миналото лято, но почти не игра в първия си сезон на "Анфийлд". И когато всички отписваха Киеза от състава на "червените", той показа, че иска да се бори за мястото си в клуба. Италианецът имаше възможност да напусне през лятото, но остана. След това пък се спекулираше, че той ще бъде преотстъпен през януари в друг клуб, за да получи повече игрово време, но изглежда, че и това няма да се случи.

Киеза е доволен с ролята си в тима на Ливърпул и смята да продължи да се бори за титулярно място, което пък би му отворило пътя към отбора на Италия за Световното първенство 2026 в Северна Америка. От началото на сезона Киеза има 6 мача във всички турнири, като се отчете с 2 гола и 2 асистенции. Той има договор с Ливърпул до лятото на 2028 година и на този етап изглежда, че ще остане поне до края на сезон 2025/26.

