Кметът на Одеса: Никога не съм кандидатствал за руско гражданство

Кметът на Одеса Генадий Труханов излезе с обръщение към одесчани относно лишаването си от украинско гражданство, чрез официалния уебсайт на градския съвет. "Уважаеми одесчани. Относно последното събитие. Никога не съм кандидатствал с молба в Руската федерация за руско гражданство. Никога не съм получавал паспорт на руски гражданин. Аз съм гражданин на Украйна", казва във видеобръщението си Труханов.

"Всички спекулации за предполагаемото ми руско гражданство се дължат на факта, че гражданите на бившия Съветски съюз автоматично придобиват гражданство на Руската федерация при определени обстоятелства. Аз обаче не съм имал такива обстоятелства!", констатира кметът на Одеса.

По неговите думи, той лично постоянно е пребивавал на територията на Украйна, в град Одеса. "Никога не съм бил регистриран на територията на Руската федерация. Не съм бил вписан в регистрационните данни на руските граждани и дори не съм имал основания за автоматично придобиване на гражданство като военнослужещ, тъй като се уволних от редиците на въоръжените сили на ОНД на 15 януари 1992 г. А законът за автоматично признаване за руското гражданство влезе в сила на 6 февруари 1992 г.", посочва Генадий Труханов, цитиран от БТА.

Относно по-нататъшните си действия кметът на Одеса е категоричен: "В случай на лишаване от украинско гражданство, правомощията на кмета се прекратяват от момента, в който градският съвет приеме решение, с което се уведомява за този факт. Това е предвидено в чл. 79, чл. 11 от Закона на Украйна за местното самоуправление в Украйна. Дотогава ще продължа да изпълнявам правомощията си като кмет, избран от гражданите".

"Ще обжалвам решението за лишаване от украинско гражданство във Върховния съд. А, ако това не е достатъчно, тогава в Европейския съд по правата на човека", констатира Генадий Труханов.

