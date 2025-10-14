Войната в Украйна:

"Работата не е свършена": Тръмп обяви началото на втория етап от плана му за Газа

14 октомври 2025, 20:47 часа 207 прочитания 0 коментара
"Работата не е свършена": Тръмп обяви началото на втория етап от плана му за Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес началото на изпълнението на втория етап от плана му за Газа, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на влошаващите се перспективи за споразумението, като Израел бави доставки на хуманитарна помощ, а "Хамас" затяга контрола си върху ивицата.

Още: Световните лидери подписаха декларацията за прекратяване на огъня в Газа (ВИДЕО)

В коментар, който публикува в собствената си социална мрежа "Трут Соушъл" ден след като посети Израел и Египет, Тръмп приветства освобождаването на всички живи заложници, държани от палестинското ислямистко движение в Газа, съобщи Франс прес. "Работата не е свършена", подчерта в същото време президентът на САЩ. Той напомни, че от "Хамас" не са предали телата на мъртвите заложници, както е предвидено.

Още: Тръмп обеща "златна ера" за Израел и Близкия изток и обяви: "Готови сме за мир с Иран"

Същевременно телевизията на палестинското ислямистко движение показа видеозапис на екзекуцията в град Газа на осмина мъже. Те са били обвинени, че са сътрудничeли на Израел.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ивицата Газа война Израел мирен план Газа
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес