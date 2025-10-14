"Работата не е свършена": Тръмп обяви началото на втория етап от плана му за Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес началото на изпълнението на втория етап от плана му за Газа, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на влошаващите се перспективи за споразумението, като Израел бави доставки на хуманитарна помощ, а "Хамас" затяга контрола си върху ивицата.

В коментар, който публикува в собствената си социална мрежа "Трут Соушъл" ден след като посети Израел и Египет, Тръмп приветства освобождаването на всички живи заложници, държани от палестинското ислямистко движение в Газа, съобщи Франс прес. "Работата не е свършена", подчерта в същото време президентът на САЩ. Той напомни, че от "Хамас" не са предали телата на мъртвите заложници, както е предвидено.

Същевременно телевизията на палестинското ислямистко движение показа видеозапис на екзекуцията в град Газа на осмина мъже. Те са били обвинени, че са сътрудничeли на Израел.