Нация, оформена от войната: Неразбирането на историята създаде агресивния манталитет на руснаците

"Когато преподавах в Москва, винаги оставах изумен от страстта на моите ученици към историята. Те знаеха подробно колко танка са били използвани в битката при Курск по време на Втората световна война, както и разликите в стратегията на командирите Жуков и Конев. Но не знаеха почти нищо за престъпленията на Сталин, за ГУЛАГ и за останалите граждански и външни войни, които страната им е водила." Това са думи на Марк Галеоти, английски историк и един от най-проницателните и известни експерти по Русия, от книгата му "Формирани от войната". Галеоти е специализиран основно в транснационалната престъпност и сигурността, свързани с Русия, той е почетен професор в Училището по славянски и източноевропейски изследвания към Лондонския университетски колеж и асоцииран сътрудник по евроатлантическа геополитика в Съвета по геостратегия, както и бивш старши асоцииран сътрудник в Кралския институт за отбранителни изследвания.

Заглавието на книгата му отразява основната й идея: как конфликтите и неразбирането на историята са повлияли дълбоко на развитието на Русия, създавайки войнствен и агресивен манталитет, който повдига сериозни въпроси пред голяма част от останалия свят, пише Corriere della Sera.

"Владимир Путин е квинтесенцията на homo sovieticus, човек, захранван от идеология, която вече не съществува – тази, която стои в основата на СССР. Изопаченото използване на историята, в която всичко трябва да е славно и безупречно, му е послужило като инструмент, за да даде посока на страната. За да създаде временна идентичност, той разпалва древни, дълбоко вкоренени страхове", пише Галеоти. Но не е далеч денят, когато на руснаците ще се наложи да разберат, че Русия вече не е имперска сила.

Страховете на руснаците

На въпрос на изданието от какво се страхуват руснаците, Галеоти посочва, че още при формирането на руската държава нейното положение "се е превърнало и в нейна трагедия". Причината - липсата на естествени граници и постоянното технологично изоставане от всички останали държави.

"Това постоянно чувство за уязвимост и усещането, че страната е хваната между опасностите от външно нашествие и вътрешен бунт, са оформили манталитета на нейните управници. В резултат на това заплахата от война и необходимостта да бъдем подготвени за нея са станали основата на развитието на руската държава", казва професорът в интервюто.

Дори понятието "руснак" е пропито от войната

В Русия самите институции, националната култура, дори понятието "руснак" са се определяли от войната. Затова ако един средновековен московски княз би се озовал в днешно време, мисля, че той би могъл до известна степен да разбере решенията на Путин, казва историкът.

На въпроса защо е било нужно създаването на нова идеология, при положение, че до края на СССР хората вече са били спрели да вярват в старата, Галеоти отговаря, че след отпадането на съветската идеология през 90-те години на миналия век руснаците вече са загубили своята идентичност. "Те не знаеха кои са. Какво място заемат в света? Дали да се ​​опитват да копират Запада? Или да бъдат отделна цивилизация? В един момент Путин се опита да създаде идентичност чрез историята", казва той.

"С финансовата криза от 2008 г. и уличните протести от 2011 и 2012 г. Путин осъзна, че общественият договор между държавата и средностатистическия гражданин — "не се месете в политиката, а ние ще се опитаме да ви осигурим достоен живот" — вече не работи. Необходимо беше нещо друго. И затова той се обърна за помощ към историята."

Способностите на Путин като историк

На въпрос как оценява Путин като историк, Галеоти е безмилостен:

"Страстта му към историята е сравнима само с неспособността му наистина да я разбере. Той се отнася към нея като към бюфет, от който човек може да вземе каквото си поиска, като същевременно се възползва от факта, че Русия все още не е преодоляла демоните на миналото си.

Всеки руснак е длъжен да се бие без да задава въпроси

"Още през 2014 г.", казва Марк Галеоти, "малките зелени човечета", които нахлуха в Донбас (руските спецчасти, изпратени от Путин, за което той дълго време не признаваше, но впоследствие все пак призна - бел.ред.), бяха преименувани на опълчение, подобно на патриотичното опълчениея, освободило Москва през XVII век. Оттогава те въплъщават идеята, че във времена на криза всеки руснак е длъжен да се бие, без да задава въпроси", казва британският историк.

Путин ще бъде запомнен като "преходна фигура"

В книгата си Галеоти казва, че Путин ще бъде запомнен именно така. В интервюто обяснява защо:

"Трябва да признаем, че Русия е постигнала голям напредък през последните 25 години. Но въпреки опитите си, Путин все още не е успял да определи какво е Русия днес или каква е нейната визия за бъдещето. Той импровизира, реагира на настоящата ситуация. Говорим за 70-годишен мъж, оформен от опита на упадъка на СССР, който, подобно на много от своите предшественици, вижда света като заплаха и се опитва да се справи с края на съветската власт в постсъветската епоха.

Руснаците трябва да разберат - Русия вече не е имперска сила

Според историка поколението, което ще дойде на власт в Русия след Путин, ще е различно. Но тези хора отново "със сигурност няма да бъдат либерали", уточнява той.

"Но те ще бъдат първите несъветски хора и много скоро ще разберат, че задачата им е да избягат от капана на миналото. Може би, след като са преживели необходимия културен и системен шок, ще трябва да внушат на народа си, че Русия все още играе важна роля в света, но вече не е имперска сила. И че една нация, оформена от войната, не е задължително да бъде оформена от нея завинаги."