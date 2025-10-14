Войната в Украйна:

Сериен убиец садист получи възмездие в Украйна (СНИМКА)

14 октомври 2025, 14:46 часа 232 прочитания 0 коментара
Сериен убиец садист получи възмездие в Украйна (СНИМКА)

Сериен убиец от Волск, който два пъти е бил изпращан от затвора да се бие в Украйна, загина на фронта. 34-годишния сериен убиец Иля Канахин и бил погребан във Волск, Саратовска област, Русия, на 13 октомври, съобщава Volsk.ru. Според портала той е починал на 14 април в Донецка област. Боксьорът и учител по физическо възпитание Иля Канахин получава първата си присъда през 2010 г.

Руски сериен убиец, изнасилил и умъртвил 79 жени, иска да воюва в Украйна

Учител и убиец

Тогава той убива мъж в родния си град, като го намушка 59 пъти. След това разбива главата му с чайник, намушка го в гърдите с ножица и забива по един пирон във всяко око. Канахин е осъден на 9,5 години затвор, но не изтърпява присъдата си и е освободен условно. Десет години по-късно той убива жителка на Волск, като я намушка 79 пъти. За това престъпление е осъден на 16 години, но две години по-късно подписва договор с ЧВК „Вагнер“ и отива на война в Украйна. Връщайки се от фронта, Канахин убива 26-годишна жена през 2024 г., хвърля я в мазе, след което се опитва да ѝ отреже главата и да я разчлени. Задържан е в Уляновска област и впоследствие осъден на 9,5 години в колония със строг режим, но отново е изпратен обратно на фронта, където и намира смъртта си.

Още: Ако ви кажат, че съм се застрелял - не им вярвайте. Как руснаците се убиват едни други във войната (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Убиец руски войник сериен убиец война Украйна руски сериен убиец
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес