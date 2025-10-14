Сериен убиец садист получи възмездие в Украйна (СНИМКА)

Сериен убиец от Волск, който два пъти е бил изпращан от затвора да се бие в Украйна, загина на фронта. 34-годишния сериен убиец Иля Канахин и бил погребан във Волск, Саратовска област, Русия, на 13 октомври, съобщава Volsk.ru. Според портала той е починал на 14 април в Донецка област. Боксьорът и учител по физическо възпитание Иля Канахин получава първата си присъда през 2010 г.

Учител и убиец

Тогава той убива мъж в родния си град, като го намушка 59 пъти. След това разбива главата му с чайник, намушка го в гърдите с ножица и забива по един пирон във всяко око. Канахин е осъден на 9,5 години затвор, но не изтърпява присъдата си и е освободен условно. Десет години по-късно той убива жителка на Волск, като я намушка 79 пъти. За това престъпление е осъден на 16 години, но две години по-късно подписва договор с ЧВК „Вагнер“ и отива на война в Украйна. Връщайки се от фронта, Канахин убива 26-годишна жена през 2024 г., хвърля я в мазе, след което се опитва да ѝ отреже главата и да я разчлени. Задържан е в Уляновска област и впоследствие осъден на 9,5 години в колония със строг режим, но отново е изпратен обратно на фронта, където и намира смъртта си.

