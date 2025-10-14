За да спрете Путин: Съберете смелост и накажете не само производителя

Повече от три години и половина Владимир Путин залага политическото и личното си оцеляване на продължаващата война на Русия срещу Украйна. Войната е жизненоважна за задържането на Путин на власт и затова той ще я продължи, без да се съобразява с човешките и материалните загуби. Западните санкции няма да бъдат ефективни, докато не бъде затворена вратичката за руски петрол за съоръжения в Индия, Турция и Китай. Затварянето им е не само най-очевидният начин за прекратяване на войната на Русия, но може би ще се окаже и единственият.

Настоящите западни санкции са ефективни, но не са достатъчно прецизни.Те не са се провалили, но не са оказали влияние върху най-важния източник на приходи на Русия - износа на петрол и газ. Защото продажбите на петрол и газ представляват почти една четвърт от военните разходи на Кремъл. През 2024 г. само приходите от петрол са нараснали с повече от 25%, надхвърляйки 108 милиарда долара, въпреки санкциите, пише Бил Браудър, главният изпълнителен директор на Hermitage Capital, за The Financial Times.

От 2023 г. насам Китай, Индия и Турция се превърнаха в гръбнака на руския петролен износ, като заедно купуват руски петрол на стойност приблизително 380 милиарда долара. Това позволява на Путин да финансира войната, която струва приблизително 1 милиард долара на ден.

Ценовият таван трябваше да ограничи печалбите

Ценовият таван на Г-7 за суров петрол, наложен в края на 2022 г. на 60 долара за барел, имаше за цел да ограничи печалбите на Москва, като същевременно гарантира стабилност на световните доставки. Тази система обаче е подкопана от неспазване на правилата и слабо прилагане.

Въпреки неотдавнашното намаляване на ценовия таван на ЕС и Обединеното кралство до 47,60 долара, Русия използва "сенчестия си флот" от остарели танкери, фиктивни компании и неясни застрахователи, за да прикрие собствеността, да избегне санкциите и да продава голяма част от петрола си над тавана. Смята се, че до 75% от руския петрол в момента се транспортира извън застрахователните и проследяващи системи на Г-7.

Продължаващата зависимост на Европа от руския втечнен природен газ (LNG) се превърна в още един спасителен пояс за Путин. От февруари 2022 г. ЕС е внесъл руски втечнен природен газ на стойност над 122 милиарда долара, което го прави един от най-големите потребители на руски изкопаеми горива. Тази продължаваща зависимост от руската енергия подчертава спешната необходимост от по-цялостен и координиран подход към санкциите. Как може Западът по-ефективно да затвори този спасителен пояс?

Всяка рафинерия трябва да направи своя избор

Отговорът се крие в заплахата за рафинериите, които преработват лъвския пай от руския петрол и са концентрирани предимно в само осем съоръжения в Китай, Индия и Турция. Рафинерии като Jamnagar и Vadinar в Индия, Star и Tüpraş в Турция, както и големи китайски рафинерии, обработват по-голямата част от отклонените руски потоци.

Някои, като например комплексът Jamnagar на Reliance Industries, преработват стотици хиляди барела на ден. Други, като например рафинерията Vadinar на Nayara Energy, частично собственост на руската "Роснефт", в момента са почти изцяло зависими от руски петрол.

Западът трябва да постави ясен ултиматум: всяка рафинерия, преработваща руски петрол (независимо дали за износ или за вътрешна продажба), трябва да направи избор -

дали да прекъснат енергийните си връзки с Русия,

или, ако продължат да купуват руски петрол, да се изправят пред пълна забрана за западни корабоплавателни, финансови и застрахователни услуги.

Важен урок

Това не е призив за наказване на Индия или Турция, а опит да се изясни, че законното участие в световната търговия не може да съществува едновременно с прането на военни печалби от Русия, пише Браудър.

Преките санкции, наложени от САЩ за ограничаване на приходите от петрол на Иран, не са спрели иранския износ за Китай. Пекин в момента купува над 1,4 милиона барела ирански петрол на ден, предимно чрез непрозрачни посредници и с големи отстъпки.

Това подчертава важен урок: санкциите трябва да са насочени не само към производителя, но и към големите потребители и мрежите, които осигуряват тези доставки. САЩ и ЕС трябва да разширят вторичните санкции, за да включат финансови институции и корабни компании, участващи в незаконната търговия с руска енергия, подобно на подхода, предприет срещу Иран.

Санкциите на ЕС, въведени през 2025 г., вече оказват влияние, забранявайки вноса на петрол от рафинерии, използващи руски суров петрол, независимо къде продуктите се смесват или преетикетират. Например, индийската компания Nayara Energy е откъсната от основните си доставчици от Персийския залив и все повече разчита на руски петрол с отстъпка, което е знак за първоначалния успех на санкциите.

Болезнено за Русия

И именно този резултат – стесняване на кръга от легитимни купувачи и намаляване на маржовете на Кремъл – трябва да се ускори. Тези мерки ще принудят руския петрол да се продава на купувачи на черния пазар с болезнени отстъпки: от 20 до 30 долара за барел вместо над 60 долара.

Това може да намали приходите на Русия от петрол с три четвърти, осигурявайки значителен стратегически лост за принуждаване на Путин да седне на масата за преговори.

Прогнозира се, че цената на следвоенното възстановяване на Украйна ще надхвърли половин трилион долара. За да се финансира то, от съществено значение е да се гарантира, че нито един долар, рупия или юан няма да продължи да захранва военната машина на Кремъл.

Западните лидери трябва да съберат смелост да осъществят тази стратегия. Петролът, петролните продукти и втечненият природен газ (LNG) остават жизненоважната сила на режима на Путин. Спирането им е не само най-очевидният начин за прекратяване на войната на Русия, но може би и единственият, заключава изпълнителен директор на Hermitage Capital.

