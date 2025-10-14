Войната в Украйна:

Симона Ръждавичка е звездата на "Игри на волята 7" (СНИМКИ)

14 октомври 2025, 20:57 часа 0 коментара
Симона Ръждавичка е звездата на "Игри на волята 7" (СНИМКИ)

И тази година сред фаворите за победа в екстремното риалити предаване "Игри на волята" има жени, които са достойни за първото място. Сред тях се открои едно младо и амбициозно 23-годишно момиче - Симона Ръждавичка. От самото начало тя показа не само на зрителите, но и на съотборниците си в синьото племе, че е истински Феномен, каквото името на отбора. За Ръждавичка, която се занимава с кинезитерапия, няма граници и досега не е имало изпитание, което да я спре да продължи напред. Без да се отказва, тя доказа, че е родена за Арената на "Игрите", а като капитан се представи отлично в битката със съперниците си от другите племена. 

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Симона Ръждавичка (@ssimona.sr)

Още: Това ли е големият победител в "Игри на волята" 7?

Фаворит за победа

Ръждавичка не се притеснява да изразява емоциите си, но това не я прави по-малко уверена и смела, щом стъпи на състезателния терен. Посветила е живота си на спортната аеробика и обича да побеждава. Определя се като лидер. А да бъде себе си, както в предаването, така и в личен план, ѝ помага да постигне целите си. 

"Ето, че се появява един човек , който може би само най-близките хора до мен познават. Човек, който се съмнява , който го е страх , който не знае как да се пребори с емоциите си.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Това е Ръждавичка , която не се притеснява да покаже всички тези емоции макар и през сълзи.

Е, ако мога да кажа нещо то е , бъдете себе си , макар и с риска да бъдете съдени за това", пише за себе си младото момиче в личния си Instagram. 

Още: Волейболистка победи една от звездите в "Игри на волята" и се класира за новия сезон (СНИМКА+ВИДЕО)

Със своята смелост и хъс за победа, с отдаденост и борбен дух, тя не се отказва. С това се превърна в любика на зрителите, които я определят за "звездата на сезон 7".

"Браво, красавице, супер си, млада, красива, умна интелигентна"; "Най-добрата си Мони"; "Гордеем се с теб, прекрасно момиче"; "Моят фаворит за финала", са само част от коментарите за Ръждавичка в социалните мрежи. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Игри на волята Симона Ръждавичка
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес