Симона Ръждавичка е звездата на "Игри на волята 7" (СНИМКИ)

И тази година сред фаворите за победа в екстремното риалити предаване "Игри на волята" има жени, които са достойни за първото място. Сред тях се открои едно младо и амбициозно 23-годишно момиче - Симона Ръждавичка. От самото начало тя показа не само на зрителите, но и на съотборниците си в синьото племе, че е истински Феномен, каквото името на отбора. За Ръждавичка, която се занимава с кинезитерапия, няма граници и досега не е имало изпитание, което да я спре да продължи напред. Без да се отказва, тя доказа, че е родена за Арената на "Игрите", а като капитан се представи отлично в битката със съперниците си от другите племена.

Фаворит за победа

Ръждавичка не се притеснява да изразява емоциите си, но това не я прави по-малко уверена и смела, щом стъпи на състезателния терен. Посветила е живота си на спортната аеробика и обича да побеждава. Определя се като лидер. А да бъде себе си, както в предаването, така и в личен план, ѝ помага да постигне целите си.

"Ето, че се появява един човек , който може би само най-близките хора до мен познават. Човек, който се съмнява , който го е страх , който не знае как да се пребори с емоциите си.

Това е Ръждавичка , която не се притеснява да покаже всички тези емоции макар и през сълзи.

Е, ако мога да кажа нещо то е , бъдете себе си , макар и с риска да бъдете съдени за това", пише за себе си младото момиче в личния си Instagram.

Със своята смелост и хъс за победа, с отдаденост и борбен дух, тя не се отказва. С това се превърна в любика на зрителите, които я определят за "звездата на сезон 7".

"Браво, красавице, супер си, млада, красива, умна интелигентна"; "Най-добрата си Мони"; "Гордеем се с теб, прекрасно момиче"; "Моят фаворит за финала", са само част от коментарите за Ръждавичка в социалните мрежи.