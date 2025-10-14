Кметът на Одеса е лишен от украинско гражданство

Украинският президент Володимир Зеленски е подписал указ, с който лишава от украинско гражданство кмета на Одеса Генадий Труханов. В резултат на това Труханов ще бъде принуден да подаде оставка от поста си, който заема от 2014 година. Всъщност все още съотвения указ не е качен на сайта на украинския президент, съобщава УНИАН, но публикува информацията като реалност.

Зеленски обяви и необходимостта от създаване на военна администрация в Одеса. Украинският президент съобщи в профилите си в социалните мрежи, на първо място Телеграм, че е проведено съвещание с украинските служби на тема безопасност на регионите. Според казаното от Зеленски, ръководителят на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Василий Малюк е представил доклад за влиянието на руската агентура в Украйна.

В рамките на украинския телемаратон беше казано, че освен Труханов от украинско гражданство са лишени още бившият украински депутат Олег Царьов, който отдавна е част от проруските сепаратисти в Донбас, както и балетистът Сергей Полунин.

По-рано в интернет се появи петиция, призоваваща за отнемане на украинското гражданство на Труханов. За по-малко от 24 часа тя събра 25 000 подписа, необходими за разглеждане от президента. Авторът на петицията, бившият журналист и военнослужещ Мирослав Откович, отбеляза, че медии многократно са публикували материали за евентуалното руско гражданство на Труханов. Освен това той твърди, че кметът разпространява наративи, благоприятни за Москва, и защитава паметници, "съдържащи символите на руската имперска политика".

Самият Труханов отрече в канала си в Телеграм, че има руско гражданство: "Разбрах, че се подготвя поредна провокация. Разпространява се информация, че уж имам руско гражданство. Този въпрос не е нов – повдига се от 2014 г. От 2014 г. насам постоянно обяснявам, че нямам и никога не съм имал руско гражданство. Разследван съм от всички съответни украински власти – всички".

