Обвиниха десетки полицаи в насилие при антиправителствените протести през август в Сърбия

28 служители на органите на реда са заподозрени в полицейско насилие по време на антиправителствените протести през август в град Валево, Западна Сърбия, предават сръбските медии. Внесена е жалба срещу началника на полицейското управление във Валево, началника на полицейския пост, както и срещу няколко полицейски служители от управленията във Валево, Мионица, Осечина, Лайковац, Лиг, Прибой, както и от тези в Ужице и Преполе. Те са обвинени в 27 престъпни деяния, включително малтретиране и изтезание в съучастие, съобщи телевизия "Нова".

В жалбите се твърди, че в нощта на 14 срещу 15 август във Валево полицаите са използвали палки, ритници и юмруци, както и заплахи и други незаконни действия, причинявайки на жертвите силна болка и страдание с цел сплашване и незаконно наказание. Адвокатите на жалбоподателите заявяват, че на прокуратурата във Валево са предоставени валидни доказателства и е предложено образуване на производство срещу всички заподозрени, както и установяване на самоличността на неизвестните засега полицаи, участвали в събитията.

„Очакваме от прокуратурата във Валево да предприеме всичко, което законът изисква в подобна ситуация, а ние, като адвокати на пострадалите страни, ще следим внимателно всяко действие или евентуално бездействие на прокуратурата и ще информираме обществеността за по-нататъшния ход на производството“, се казва в изявлението на адвокатите, поели случаите на тъжителите.

В Сърбия се организират масови антиправителствени протести, оглавени от студенти, с искане за свикване на предсрочни избори и наказания за виновните за смъртта на 16 души, които загинаха след срутване на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година. През лятото протестите доведоха до прояви на гражданско неподчинение, сблъсъци с полицията и масови арести, както и до обвинения в полицейско насилие.