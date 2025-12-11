Любопитно:

За по-голяма безопасност: Изграждат "умни" пешеходни пътеки с AI

11 декември 2025, 11:02 часа 258 прочитания 0 коментара
Две "умни" пешеходни пътеки с изкуствен интелект ще бъдат монтирани в Радомир. Това съобщи за БТА кметът на града Кирил Стоев. Той коментира, че системите ще разпознават пешеходци и ще активират светлинна сигнализация при приближаване към зоната за пресичане. По думите му безопасността на движението е приоритет в програмата на общината. И припомни, че тази година на главната улица са поставени нови LED пътни знаци пред всяка пешеходна пътека.

Те имат за цел да насочват вниманието на шофьорите към ограниченията на скоростта и пресичането. Мерките са предприети след инцидент с две деца, случил се в началото на септември тази година.

И "умен" светофар

Новите пешеходни пътеки, произведени по италиански лиценз, ще бъдат оборудвани със сензори, които засичат движението на всеки пешеходец. При активиране светлинната сигнализация ще променя честотата си, а специални осветители ще подобряват видимостта в тъмната част на денонощието. Очаква се съоръженията да бъдат монтирани до края на годината или в началото на следващата. 

Успоредно с това Общината проучва възможността за въвеждане на "умен" светофар на кръстовището на ул. "Райко Даскалов" и ул. "Дупнишка", където в пиковите часове се образува интензивен трафик. Кметът посочва, че системата би регулирала движението според натовареността. Обсъждан е и вариант за кръгово кръстовище, но наличните габарити не позволяват изграждането му по стандарт, уточни той.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Радомир Изкуствен интелект пешеходни пътеки
