Няма опасност от преливащи реки и компрометирани стени на язовири в Благоевградско

Към този момент няма опасност от скъсани диги, компрометирани стени на язовири и преливащи реки. Това каза в “Интервюто в Новините на NOVA” областният управител на Благоевград Георги Динев. Петрич, Сандански, Симитли, Струмяни и села в района се разминаха само с материални щети. Това е добрата новина от наводнението в този район след падналите силни валежи. Лошата новина - материалните загуби за много хора.

“Ситуацията от миналия ден вече е преодоляна. Потвърди се и прогнозата на метеоролозите за намаляване на валежите. Проблемен беше вчерашният ден. За по-малко от 2-3 часа имаше валежи от над 37-40 л/кв. м в долното течение най-вече на река Струма”, обясни Динев.

По думите му най-голям е проблемът в общините Петрич и Сандански. “Има материални щети при приземни етажи и мазета в селата Лиляново, Ново Делчево и Склаве”. “Имаше съмнения, че лошата инфраструктура е сред причините за наводненията. Такива проблеми има във всяко едно населено място, особено в малките села”, смята областният управител на Благоевград.

Той сподели, че сутринта е бил в Ново Делчево и е видял как всички са намирали заедно сили, за да се справят със ситуацията. “Успяхме да разсеем съмненията, че тази вода, освен от силния дъжд, е дошла и от един язовир в близост”. “Помолих кмета на общината заедно с потърпевши да отидем на място. Установи се, че няма никаква опасност от този язовир и тези големи води не са дошли от него”, обясни Динев.

Областният управител сподели, че има заповед от Министерството на околната среда и водите от събота да започне пропускане на язовир “Студена” с 0,8 кубика на секунда. “Както премиерът Росен Желязков каза, това трябва да се прави координирано с всички институции, за да не се вдига нивото на река Струма до критичния ѝ максимум. Все още сме далеч от него”.

“Най-близкият човек до хората в населените места е кметът. И четиримата на засегнатите общини се отзоваха и поеха ангажимент към хората, които са с пострадали жилища. Те обещаха по най-бързия начин да съдействат за отстраняване на щетите, изсушаване на мазетата и после със средства да помогнат за по-бързото им възстановяване”, каза Динев.

По думите му в Ново Делчево има 2-3 пострадали къщи, 1-2 са в селата Лиляново и Скларе, няколко къщи в долната махала на община Петрич и една детска градина в Ново Делчево. “Една къща в Ново Делчево не може да бъде обитавана. Хората са настанени в техни съседи. Имам уверението от общинското ръководство, че на тези хора ще им бъде помогнато дори ако трябва с ново жилище”, коментира той.

“Бихме направили всичко възможно, за да могат хората да се върнат по-бързо в домовете си и да се чувстват щастливи. Това трябва да бъде приоритет на всички, ако искаме да бъдем хора”, смята областният управител.