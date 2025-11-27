Любопитно:

Заради дъжда: Обявиха бедствено положение в Петрич

27 ноември 2025, 13:53 часа 331 прочитания 0 коментара
Община Петрич обяви бедствено положение. Вследствие на силни, интензивни и значителни по количества валежи днес на територията на общината са нанесени значителни щети и силно е нарушен нормалният ритъм на живот на населението, съобщиха от общината. За денонощие са паднали над 70 литра валежи на квадратен метър. Засегнати са улици, пътища, дерета, които са в състояние, застрашаващо живота и здравето на населението, имуществото и околната среда. Нанесени са значителни вреди и на имущество, собственост на физически и юридически лица.

Бедствие

От общината добавят, че по данни от метеорологичните станции се очаква количеството на валежите да достигне 80–100 л/м² и повече.  

"С оглед на това, съгласно Закона за защита при бедствия, и с цел ограничаване на въздействието и ликвидиране на последствията от възникналата бедствена ситуация от поройни валежи, кметът на Община Петрич обяви "бедствено положение" на територията на Община Петрич до  3 декември 2025 г.", се казва в съобщението.

Въведени са и временни ограничения, с които се забранява влизането, пребиваването и движението на моторни превозни средства в районите на бедствието, освен тези на екипите на Единната спасителна система и за продоволственото снабдяване на населението.

"При отказ за доброволно напускане на района на бедствието и на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане (евакуиране) от екипи на полицията и Единната спасителна система. Евакуираните хора да бъдат настанявани в определените за целта обществени сгради", поясняват в съобщението на община Петрич.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Петрич бедствено положение дъжд проливен дъжд
