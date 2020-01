Кои модели на мислене и поведение ни помагат да посрещнем достойно изпитанията и да ги преодолеем? Ейми Морин си задава този въпрос не само като психотерапевт, но и като човек, претърпял няколко тежки загуби. Когато се сблъсква с поредната си лична трагедия, тя обмисля същността на психическата сила и формулира тринайсетте неща, които ни пречат да я развием.

В тази книга Ейми Морин описва лошите навици, които ни възпрепятстват да реализираме пълния си потенциал. Тя предлага подход за развиване на ментална сила, насочен към овладяване на мислите, емоциите и поведението. Благодарение на изпитаните съвети и интересните истории от практиката на авторката вие ще съумеете да придобиете навиците на психически силните хора. Подобно на тях, вие повече няма да се самосъжалявате или да мислите твърде много за миналото, няма да се страхувате от промяна или неуспех, нито ще се стремите да угаждате на всеки. С новопридобитата си увереност и целеустременост вие ще намерите своя път към щастието и успеха.Ейми Морин е лицензиран клиничен социален работник и психотерапевт. Тя е редовен сътрудник на Forbes, Inc., Psychology Today и Verywell. През 2013 г. статията й „13 неща, които психически силните хора не правят“ се превръща в интернет сензация и е прочетена от над 50 милиона души. Тя става основа за едноименната й книгата, което е преведена на 33 езика и става международен бестселър. Морин често гостува в различни медии, като Time, Good Morning America, Oprah.com, Business Insider, където споделя своя опит и полезни съвети. Лекцията й в TEDx „Как да станеш психически силен“ (The Secret of Becoming Mentally Strong), е едно от най-популярните TEDx видеа за всички времена с повече от 9 милиона гледания.