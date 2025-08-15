Стрелба близо до джамия в Швеция (ВИДЕО)

Един човек беше убит, а друг ранен при стрелба близо до джамия в Южна Швеция, нападение, за което полицията заяви, че според нея е свързано с враждуващи организирани престъпни групировки, предаде италианската информационна агенция ANSA. Местни медии цитират свидетели, които съобщават, че поне един човек е бил прострелян, докато е излизал от джамия в град Йоребру, на около 200 километра западно от Стокхолм.

В изявление полицията съобщи, че мъж „на около 25 години е починал от нараняванията си". Състоянието на втория човек не беше разкрито. Полицията не предостави подробности за самоличността на жертвата или обстоятелствата около стрелбата и призова обществеността да стои далеч от мястото на инцидента, тъй като издирването на нападателя продължи няколко часа след инцидента.

Издирват извършителя

„В момента активно издирваме извършителя или извършителите на нападението", каза говорителят на полицията Андерс Далман. „Разпитваме свидетели и провеждаме технически разследвания", добави той. Свидетел каза пред шведската обществена телевизия SVT, че е бил на няколко метра от един от простреляните мъже. „Той е излизал от джамията. След това друг мъж се приближи и произведе четири или пет изстрела", каза свидетелят, чието име не беше разкрито.