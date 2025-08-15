Войната в Украйна:

15 август 2025, 21:18 часа
Протест срещу руската агресия и червен килим: Световните медии предават на живо от Аляска (ВИДЕО)

На летището в Аляска вече разпънаха червения килим, на който американския президент Доналд Тръмп ще посрещне руския диктатор Владимир Путин, се вижда от видео на живо на Reuters в платформата Х. Междувременно протестиращи пристигнаха в Анкоридж, Аляска, развявайки украинското знаме като ясен индикатор, че САЩ подкрепят Украйна на 100%. По-рано американският президент Доналд Тръмп даде кратко интервю за приближената си Fox News, казвайки, че ще си тръгне, ако няма добър резултат след срещата. 

Срещата Тръмп - Путин

Началото на срещата между руския диктатор Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска е насрочено за 22:00 ч. българско време. Очаква се срещата да продължи шест или седем часа. ОЩЕ: Русия запали огромен пожар в Суми (ВИДЕО) Известно е, че Тръмп ще се срещне лично с Путин, когато кацне в Анкъридж. Самата среща на върха ще се проведе в затворен формат, а след това ще има официални изявления и пресконференции за двете страни. Украйна ще оцени резултатите от срещата на върха в Аляска по три свои критерия. Същевременно Киев няма да води никакви пазарлъци с представители на руския режим, предаде РБК - Украйна. ОЩЕ: До седем часа среща: Путин и Тръмп може изкарат почти цял работен ден очи в очи

Деница Китанова
