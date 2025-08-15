Мобилният интернет в Гърция става по-евтин

Доставчиците на мобилни интернет услуги в Гърция увеличиха средния си приход на потребител (ARPU) през 2024 г., въпреки че цената на гигабайт се понижи рязко. И това е така, защото за втора поредна година Гърция оглави списък от 40 държави по увеличение на потреблението на мобилни данни, предаде гръцкото издание Kathimerini. Годишният доклад, публикуван от консултантската и изследователска компания Tefficient, показва, че потреблението на данни в Гърция се е увеличило с 38% през 2024 г., изпреварвайки Белгия (32%), Чехия, Португалия и Тунис (с по 28%).

От друга страна, хърватските клиенти увеличиха потреблението си на мобилни данни само с 2%; Финландия, Германия, Катар и Южна Корея също отбелязаха слаб годишен ръст, между 4% и 5%.

Като цяло, общото търсене на повече данни за мобилна телефония изглежда по-слабо от всякога, въпреки че доставчиците на мобилна телефония предлагат и фиксиран безжичен достъп (FWA), т.е. използват мрежите си, за да доставят високоскоростен интернет до фиксирано място, като например дом или бизнес, вместо до движещо се устройство. Според доклада на Tefficient, ARPU в Гърция се е увеличил до 14 евро, което е малко под средното ниво от 15 евро за съответната кошница от държави. Цената на гигабайт обаче е спаднала с 26% в Гърция, което е най-големият спад сред 40-те държави. По-голямата част от това се дължи на големия скок в потреблението на данни. ОЩЕ: Невиждан срив спря телефоните и мобилния интернет в Холандия

Снимка: iStock/Guliver

Всички ли са доволни?

Подобно развитие удовлетворява и двете страни на уравнението: клиентите получават много повече данни на по-ниска цена за единица, а доставчиците също увеличават общите си приходи. Това е добре дошло развитие, като се има предвид, че Гърция имаше най-високата цена на гигабайт в Европа само преди три години.

Статистика за потреблението в Гърция

През 2023 г. средностатистическият гръцки клиент е използвал около 10 гигабайта данни на месец и е плащал 12 евро, което е около 1,20 евро/GB. През 2024 г. потреблението се е увеличило до 20 GB, но месечното заплащане се е увеличило само до 14 евро. Така цената за GB е спаднала до 0,70 евро.

Това изглежда толкова далеч от 2019 г., когато някои клиенти трябваше да плащат до 28,93 евро за GB, а Гърция се смяташе за една от най-скъпите страни в Европа за мобилни данни.

Сега някои eSIM услуги се предлагат на туристите на цени от едва 0,09 евро за GB. Намаляването на цените не дойде твърде рано, предвид големия скок на посетителите след пандемията. ОЩЕ: Проучване: България значително изпреварва Румъния в скоростта на 5G мрежите