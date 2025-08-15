ВАР отмени две дузпи и гол, но ЦСКА 1948 пак намери път към топ 3 на efbet Лига

Отборът на ЦСКА 1948 записа трета победа от началото на сезона в efbet Лига, след като надви новака Монтана с 2:1 като домакин в среща от петия кръг на българското елитно първенство. Георги Русев и Мамаду Диало отбелязаха попаденията за "червените", докато Борис Димитров се разписа за гостите от Монтана. Срещата бе белязана от три ключови намеси на ВАР, и трите в ущърб на ЦСКА 1948 - две отменени дузпи и един отменен гол.

ЦСКА 1948 победи Монтана

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов направи някои промени в стартовия си състав от последния мач, като за пръв път като титуляр започна Борислав Цонев, а впечатление направи, че стражът Димитър Шейтанов бе оставен резерва. Анатоли Нанков пък дебютира като старши треньор на Монтана. Още в началните минути ЦСКА 1948 притисна съперника си, като "червените" получиха дузпа от главния съдия Християна Гутева, но ВАР се намеси спорно, а Гутева реши да отмени попадението.

В 20-ата минута ЦСКА 1948 получи още една дузпа от Гутева, а ВАР пак се намеси, като този път действително нямаше нарушение. В 30-ата минута бившият футболист на Лудогорец Георги Русев даде аванс на ЦСКА 1948, като страничният рефер Павлета Рашкова вдигна флаг за засада, но ВАР се намеси и потвърди, че попадението е редовно. Малко след това ЦСКА 1948 стигна до втори гол чрез Диало, но попадението бе отменено от ВАР заради засада.

След почивката ЦСКА 1948 стигна до втори гол. Боби Цонев свали за Диало, който този път отбеляза редовно попадение за 2:0. В 74-ата минута Димитров от състава на гостите върна едно попадение за Монтана, но до края не се стигна до повече попадения, а ЦСКА 1948 взе трите точки, с които се доближи на две точки от лидерите Лудогорец и Левски, макар и с мач повече.

