Тръмп пред Fox News: Ако срещата с Путин не мине добре, ще си тръгна

"Мисля, че срещата с Владимир Путин ще мине добре, а ако не мине, ще се прибера много бързо“, ще „изоставя“ срещата на върха. Това коментира американският президент Доналд Тръмп в интервю за приближената си медия Fox News от борда на Air Force One, с който лети за Аляска, предаде италианската информационна агенция ANSA. Европа „не ми казва какво да правя“ с Владимир Путин и Украйна, но „очевидно ще бъде включена в процеса, както и Зеленски“.

Какво се знае за срещата Тръмп - Путин?

Началото на срещата между руския диктатор Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска е насрочено за 22:00 ч. българско време. Очаква се срещата да продължи шест или седем часа.

Известно е, че Тръмп ще се срещне лично с Путин, когато кацне в Анкъридж. Самата среща на върха ще се проведе в затворен формат, а след това ще има официални изявления и пресконференции за двете страни.

Украйна ще оцени резултатите от срещата на върха в Аляска по три свои критерия. Същевременно Киев няма да води никакви пазарлъци с представители на руския режим, предаде РБК - Украйна.