Войната в Украйна:

Тръмп: Нищо не е окончателно (ВИДЕО)

15 август 2025, 20:24 часа 526 прочитания 0 коментара
Тръмп: Нищо не е окончателно (ВИДЕО)

Тръмп казва, че не е знаел какво би направило срещата му с руския диктатор Владимир Путин успешна, но добави, че иска да види прекратяване на огъня. На въпрос какво би направило срещата успешна, той каза на репортерите на борда на Air Force One: „Не мога да ви кажа това. Не знам. Няма нищо окончателно. Искам определени неща. Искам прекратяване на огъня", предаде "Ал Джазира"

"Няма да съм доволен, ако не стане днес“, каза той, добавяйки, че Европа и Зеленски също ще бъдат замесени. „Искам убийствата да спрат",  категоричен е Тръмп. 

Срещата Тръмп - Путин

Припомняме, че началото на срещата между руския диктатор Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска е насрочено за 22:00 ч. киевско време. Очаква се срещата да продължи шест или седем часа.

Известно е, че Тръмп ще се срещне лично с Путин, когато кацне в Анкъридж. Самата среща на върха ще се проведе в затворен формат, а след това ще има официални изявления и пресконференции за двете страни.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Украйна ще оцени резултатите от срещата на върха в Аляска по три свои критерия. Същевременно Киев няма да води никакви пазарлъци с представители на руския режим, предаде РБК - Украйна. ОЩЕ: До седем часа среща: Путин и Тръмп може изкарат почти цял работен ден очи в очи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин Аляска среща Тръмп Путин
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес