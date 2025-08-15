Европа помага на Португалия в битката с пожарите (ВИДЕО)

Докато Португалия продължава да се бори с множество горски пожари в цялата страна, един човек загина, което е първият смъртен случай от продължаващите пожари, предаде Анадолсакта агенция. Ето защо Европа помага на Португалия в битката с пожарите, стана ясно от публикация на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в платформаха Х. "Борбата ни с горските пожари продължава. Португалия активира механизма за гражданска защита. Европейската солидарност не познава граници. Мобилизираме подкрепа", написа още фон дер Лайен.
Пожарите идват на фона на смъртоносните жеги в Южна Европа и така наречения климатичен "Коктейл Молотов". Високите температури разтревожиха експерти, тъй като пожарникарите се борят да овладеят разрушителните горски пожари. Това е поредната гореща вълна на европейския континент след "Горещия купол" в началото на юли.
Our fight against wildfires continues.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 15, 2025
Portugal has activated the Civil Protection Mechanism #rescEU.
European solidarity knows no borders.
We are mobilising support.
Режим на тревога в Португалия
Тъй като пожарите „не показват признаци на отшумяване, правителството реши да удължи режима на тревога, като всички забрани са в сила до неделя (17 август)“, съобщи още Министерството на вътрешните работи на Португалия късно в четвъртък, тъй като страната се бори с множество пожари от средата на седмицата.
В съседна Испания пожарите, при които загинаха трима души и бяха ранени десетки, продължават да бушуват, принуждавайки близо 1700 души да се преместят на по-безопасни места, според испанския всекдинвенки „Ел Паис“. ОЩЕ: Европа се пече под "горещ купол" - Испания, Гърция, Франция, Италия изгарят (СНИМКИ)
Portugal has deployed around 2,000 firefighters to tackle three major wildfires as soaring temperatures and strong winds intensify the country’s fire season.#nocomment pic.twitter.com/679LkvUja3— NoComment (@nocomment) August 11, 2025