Войната в Украйна:

Европа помага на Португалия в битката с пожарите (ВИДЕО)

15 август 2025, 20:39 часа 367 прочитания 0 коментара
Европа помага на Португалия в битката с пожарите (ВИДЕО)

Докато Португалия продължава да се бори с множество горски пожари в цялата страна, един човек загина, което е първият смъртен случай от продължаващите пожари, предаде Анадолсакта агенция. Ето защо Европа помага на Португалия в битката с пожарите, стана ясно от публикация на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в платформаха Х. "Борбата ни с горските пожари продължава. Португалия активира механизма за гражданска защита. Европейската солидарност не познава граници. Мобилизираме подкрепа", написа още фон дер Лайен.

Пожарите идват на фона на смъртоносните жеги в Южна Европа и така наречения климатичен "Коктейл Молотов". Високите температури разтревожиха експерти, тъй като пожарникарите се борят да овладеят разрушителните горски пожари. Това е поредната гореща вълна на европейския континент след "Горещия купол" в началото на юли.

Режим на тревога в Португалия

Тъй като пожарите „не показват признаци на отшумяване, правителството реши да удължи режима на тревога, като всички забрани са в сила до неделя (17 август)“, съобщи още Министерството на вътрешните работи на Португалия късно в четвъртък, тъй като страната се бори с множество пожари от средата на седмицата.

В съседна Испания пожарите, при които загинаха трима души и бяха ранени десетки, продължават да бушуват, принуждавайки близо 1700 души да се преместят на по-безопасни места, според испанския всекдинвенки „Ел Паис“. ОЩЕ: Европа се пече под "горещ купол" - Испания, Гърция, Франция, Италия изгарят (СНИМКИ)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Португалия Горски пожари Европейска комисия Урсула фон дер Лайен горещо време
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес