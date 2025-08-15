Три пъти: Руска журналистка опита да се самоубие в затвора

Руската журналистка Мария Пономаренко, осъдена на дълга присъда за критикуване на руската атака срещу Украйна , е била хоспитализирана след опит за самоубийство, съобщи френския уважаван всекидневник Le Monde, позовавайки се на нейния адвокат и медия RusNews. В съобщение в Telegram - адвокат Дмитрий Читов твърди, че Мария Пономаренко се е опитала да сложи край на живота си три пъти между 30 юли и 9 август в Алтайския край (Сибир), където е лишена от свобода.

Защо го е направила?

„Тя загуби много кръв, нуждаеше се от кръвопреливане “, добави той, без да дава подробности по този въпрос.

46-годишната Мария Пономаренко е хоспитализирана от 12 август в медицинско заведение за затворници, според адвоката, който е успял да я посети. „Състоянието ѝ е „задоволително“, но честно казано, виждали сме и по-добри случаи “, коментира той. Според него тя е претърпяла „нервен срив“ и се е опитала да се самоубие заради условията на задържане, които той е определил като „мъчение “ .

Според адвоката ѝ, журналистката е била настанявана няколко пъти в изолатор в шумна килия заради „постоянни“ строителни работи наблизо и нехигиенични условия, защото там живеели „плъхове“ . Тя е направила третия си опит за самоубийство, след като е била преместена в друга наказателна колония, където затворниците са я „малтретирали“ , според нея.

Присъдата на Пономаренко

Припомняме, че шест години затвор получи руската журналистка Мария Пономаренко, след като бе призната за виновна по дело за "фейк" за Въоръжените сили на Русия. Освен това тя е лишена и от правото да администрира сайтове и канали в интернет. Държавното обвинение е искало девет години затвор за Пономаренко, съобщи РБК.

Мария Пономаренко е журналист от изданието RusNews. Журналистката беше задържана през април 2022 г., след като публикува информация за разрушения театър в Мариупол в своя телеграм-канал, следван от 1,6 хил. души.

В своето последно изявление журналистката заяви: "Никога нито един тоталитарен режим не е бил толкова здрав, колкото преди краха си". ОЩЕ: 6 години затвор за руска журналистка, написала истината за Мариупол (ВИДЕО)