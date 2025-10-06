На 88 години си отиде "кралицата на любовните романи"

Британската писателка Джили Купър, носителка на титлата "дама" (женският еквивалент на "сър") и наградена с Ордена на Британската империя за литературната си дейност, почина на 88‑годишна възраст, съобщи нейният агент, цитиран от агенция АП. Купър е известна с многото си бестселъри като например романите Rivals ("Съперници") и Riders ("Ездачи"). Изявление от семейството ѝ гласи, че "неочакваната ѝ смърт е голям шок". Любителите на творбите ѝ, както и критиците, я наричаха "кралицата на любовните романи".

Още: След тежки здравословни проблеми почина синът на Тина Търнър

Романите на Купър са известни с очарователните си декори, сложни герои и романтични преплитания, започващи в света на британския конен спорт и висшето общество. Книгите ѝ често са наричани "бестселъри", но Купър предпочита израза "ниски морални ценности и високи огради", както споделя пред BBC през 2024 г.

Другите за Джили Купър

Снимка: Getty Images

"Привилегията в кариерата ми беше да работя с жена, която оказва толкова силно влияние върху литературата, откакто е публикувана за първи път преди повече от петдесет години", посочва агентът ѝ Фелисити Блънт.

Още: Почина легендарен актьор от сериала "Октопод" (ВИДЕО)

Несъмнено Джили Купър ще бъде запомнена най-вече с поредицата си The Rutshire Chronicles и с нейния чаровен, създаващ неразбории герой – Рупърт Кембъл‑Блек. Сред известните почитатели на Купър е и бившият британски премиер Риши Сунак, който заяви, че книгите ѝ предлагат "бягство от действителността", допълва БТА.