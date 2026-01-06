Спорт:

Отиде си известен писател

06 януари 2026, 13:27 часа 248 прочитания 0 коментара
Отиде си известен писател

Американският писател Майкъл Дж. Шумахер, автор на биографии на режисьора Франсис Форд Копола и музиканта Ерик Клептън и изследвания за корабокрушенията в района на Големите езера, почина на 75-годишна възраст, предава Асошиейтед прес. Дъщерята му Емили Джой Шумахер потвърди, че баща ѝ е починал на 29 декември 2025 г., без да съобщава причината за смъртта му.

Шумахер е автор на биографиите: "Francis Ford Coppola: A Filmmaker’s Life", "Crossroads: The Life and Music of Eric Clapton" и "Dharma Lion: A Biography of Allen Ginsberg" – посветена на известния поет и писател от бийт поколението Алън Гинсбърг. Сред другите му биографични книги са "Mr. Basketball: George Mikan, the Minneapolis Lakers & the Birth of the NBA" - за Джордж Майкън - една от първите големи звезди в професионалния баскетбол в САЩ, и "Will Eisner: A Dreamer’s Life in Comics". Уил Айснър е един от първите художници на комикси в САЩ и пионер в концепцията за графичен роман, предава БТА.

Кой е Майкъл Дж. Шумахер 

Макар да е роден в Канзас, Шумахер прекарва по-голямата част от живота си в Кеноша, щата Уисконсин. Той е изучавал политически науки в Университета на Уисконсин – Парксайд. Още в ранна възраст се насочва към писането и работи в две основни насоки – едната са биографичните книги, а другата – историята и легендите на Големите езера.

Живеейки на брега на езерото Мичиган в Кеноша, Шумахер пише за потъването на товарния кораб "Едмънд Фицджералд" по време на буря в Горното езеро през 1975 г.; за бурята от ноември 1913 г., отнела живота на повече от 250 моряци от Големите езера; както и за това как четирима моряци се борят за оцеляване в езерото Мичиган, след като корабът им потъва по време на буря през 1958 г. 

Емили Джой Шумахер описва баща си като "човек на историята" и "добър човек". Тя разказа, че той е писал на ръка, запълвайки безброй тефтери, а след това е преписвал текстовете на пишеща машина. По думите ѝ тя все още помни звука от тракането на клавишите. "Баща ми беше много щедър към хората", каза Емили Джой Шумахер и допълва: "Той обичаше хората. Обичаше да говори с тях. Обичаше да ги слуша. Обичаше историите. Когато мисля за баща си, си го представям ангажиран в разговор, с чаша кафе в ръка и с тефтера си."

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Писател почина Майкъл Дж. Шумахер
