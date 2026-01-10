52 сигнала до аварийните екипи на Столична община за ден

Спорт:

На 52 сигнала за завирявания и паднали клони на дървета са реагирали екипи на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община (СО), съобщиха от пресцентъра на столичната администрация. Работата на екипите на терен ще продължи и през нощта, както и през утрешния ден. 

В готовност са 166 снегопочистващи машини за почистване на улици и булеварди, където ще се извършват обработки със смеси срещу заледяване. Във връзка с прогнозата за валежи от сняг, понижение на температурите и създаване на условия за заледяване дежурните екипи на Общината продължават да следят обстановката, допълниха от пресцентъра. 

На планинските пътища на Природен парк "Витоша" се осъществява само опесъчаване и избутване на сняг. 

Градският транспорт се движи нормално и изпълнява обичайните си маршрути на територията на столицата, информираха също от СО. 

От администрацията призоваха водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

