52 сигнала до аварийните екипи на Столична община за ден

На 52 сигнала за завирявания и паднали клони на дървета са реагирали екипи на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община (СО), съобщиха от пресцентъра на столичната администрация. Работата на екипите на терен ще продължи и през нощта, както и през утрешния ден.

В готовност са 166 снегопочистващи машини за почистване на улици и булеварди, където ще се извършват обработки със смеси срещу заледяване. Във връзка с прогнозата за валежи от сняг, понижение на температурите и създаване на условия за заледяване дежурните екипи на Общината продължават да следят обстановката, допълниха от пресцентъра.

На планинските пътища на Природен парк "Витоша" се осъществява само опесъчаване и избутване на сняг.

Още: Затварят пътищата към Витоша през уикенда

Градският транспорт се движи нормално и изпълнява обичайните си маршрути на територията на столицата, информираха също от СО.

От администрацията призоваха водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Подаваме по-лесно сигнали към Столична община: CallSofia ще се модернизира