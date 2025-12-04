Роман на годината в Полша: "Градинарят и смъртта" на Георги Господинов с нов триумф

Романът "Градинарят и смъртта" от Георги Господинов е избран за книга на годината в класацията на полския вестник "Газета Виборча". Романът е издаден в Полша от ИК "Литературно издателство", Краков, в превод на Магдалена Питлак. "Градинарят и смъртта" е разказ за безпомощността и ужаса, но и за онова особено спокойствие, което може да се появи пред лицето на необратимото. В случая това е смъртта на бащата на писателя разказвач в дома му в София, отбелязва полското издание в анотацията си за книгата. Господинов не само наблюдава себе си, собствените си реакции и емоции, но и дава глас на човек, който умира от рак и в последните си мигове трябва да разчита на грижите на онзи, когото сам е довел на този свят, пише "Газета Виборча".

"Градинарят и смъртта" е Книга на годината и в Полша според Gazeta Wyborcza/Książki! Превод Magdalena Pytlak.... Posted by Georgi Gospodinov on Thursday 4 December 2025

Още: Ученици влизат с взлом в старо имение и пробуждат древно зло

В класацията на полския вестник за книга на годината са включени общо 10 издания. След романа на Георги Господинов се нареждат "Абраксас. Агла, т.3" на полския автор Радек Рак, повестта "Биографията на Х" от Катрин Лейси, "Чао, аморе, чао" от Никола Ладжоя, "Наркоманът и глупакът" от Матеуш Гурняк, "Кайрос" от Джени Ерпенбек, "Откъде да изляза" от Катажина Бони, "Младост, у теб се крие силата на радостта" от Дентън Уелч, "Нула" от Шчепан Твардох и "Ужилването" от Пол Мъри, съобщава БТА.