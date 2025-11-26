Спорт:

"То" на Стивън Кинг е спряна от продажба в Русия защото е ЛГБТ пропаганда

Шедьовърът на ужасите "То" на Стивън Кинг беше изтеглен от продажби в Русия след оплакване за "ЛГБТ пропаганда" в книгата. Това съобщи руската държавна информационно-пропагандна агенция ТАСС, цитирайки Татяна Горская, изпълнителен директор на издателство АСТ.

Според Горская романът е изтеглен от продажба "поради оплаквания относно изобразяването на нетрадиционни взаимоотношения в книгата". Тя отбеляза, че АСТ в момента провежда собствен преглед на творчеството на американския писател, въз основа на който издателят "ще реши дали да етикетира романа на Кинг в съответствие с руското законодателство".

"В случай на сериозни, неприемливи несъответствия, ще се свържем директно с притежателя на авторските права с молба да разреши редактиране на текста", цитира ТАСС Горская.

Стивън Кинг публикува "То" през 1986 г. Главните му герои са седем деца, наричащи се "Клубът на неудачниците", които се срещат с древно зло в лицето на клоуна Пениуайз в измисления град Дери, Мейн. Двадесет и седем години по-късно те се завръщат в града, за да довършат започнатото. Основно послание на романа е, че страхът се храни с човешки травми и слабости, но единството, приятелството и способността да се преодолеят собствените ужаси дават сила да се устои дори на най-опустошителното зло.

