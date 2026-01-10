Евро-менте: Как ни мамят?

Очакваната промяна вече е факт, но заедно с новата валута в портфейлите ни влезе и нов риск. Само за последните няколко месеца МВР и Българската народна банка отчитат ръст на сигналите за фалшиви банкноти, предимно с номинали от 20 и 50 евро.

Най-често жертви на измамите стават възрастни хора, дребни търговци и граждани, които обменят пари на „улицата“ или в нелицензирани бюра. Според криминалисти, фалшификатите влизат у нас основно по два канала – през транзитни пътуващи от Западна Европа и чрез организирани печатници в региона.

Как да разпознаем фалшификата? - Методът „Пипни, Погледни, Наклони“

Европейската централна банка (ЕЦБ) е внедрила сложни защити, но те работят само ако знаем за какво да гледаме. Ето основните стъпки:

Пипнете банкнотата (Релеф): Истинското евро е отпечатано върху специална хартия от чист памук, която е шумяща и твърда на пипане. В левия и десния край на лицевата страна има серия от релефни линии (къси чертички). Ако банкнотата е гладка като обикновена хартия, вероятно е фалшива. Погледнете срещу светлината (Воден знак и нишка): Трябва да видите бледо изображение на портрет (Европа), което се появява от двете страни. Тъмната защитна нишка в средата трябва да се вижда ясно като непрекъсната линия, в която с много малки бели букви е изписано символът „€“ и номиналът. Наклонете банкнотата (Холограма и изумрудено число): При накланяне сребърната лента вдясно показва портрет на Европа и номинала на банкнотата. Най-важният белег е изумруденозеленото число в долния ляв ъгъл – при накланяне блясъкът му се движи нагоре-надолу и цветът му се променя от изумруденозелен в тъмносин.

Как действат измамниците?

Най-честата схема в момента е „развалянето на едри пари“. Измамникът купува дребна стока (дъвки или вода) с банкнота от 50 евро, за да получи ресто в истински пари. Друг метод са т.нар. „черни пари“ или „рекламни банкноти“, които на пръв поглед приличат на истински, но имат дребен надпис на английски или кирилица: "This is not a legal tender" (Това не е законно платежно средство).

Какво да правите, ако попаднете на фалшиво евро?

Ако се усъмните в банкнота, която ви връщат в магазин или заведение, имате право да я откажете и да поискате друга. Ако обаче вече сте я взели и впоследствие установите, че е фалшива:

НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА Я ПОХАРЧИТЕ! Опитът за прокаране на подправени пари в обращение е престъпление според Наказателния кодекс, дори и да не сте ги направили вие.

Отидете в най-близката банка или в полицията. Там банкнотата ще бъде задържана за експертиза. Важно е да знаете, че банките не заменят фалшиви банкноти с истински – стойността им се губи за собственика.

Опитайте се да си спомните откъде сте я получили. Всяка информация за лицето, което ви я е дало, може да помогне на разследващите да разкрият веригата.

Съветът на експертите

„Най-сигурният начин да избегнете фалшификатите е да използвате безкешови плащания с карти или мобилни телефони,“ съветват от банковия сектор. „Ако все пак боравите с пари в брой, изтегляйте ги само от банкомати или ги обменяйте в лицензирани банкови офиси.“

България навлиза в нов етап от своята икономическа история и финансовата бдителност трябва да бъде на първо място. Не оставяйте измамниците да се възползват от вашето доверие.

