Памет: Преди 46 години Петя Дубарова избира другия свят

На 4 декември 2025 г. се навършват 46 години от смъртта на Петя Дубарова. 17-годишната поетеса избира да напусне този свят, оставяйки загадъчно послание. Въпреки крехката си възраст Петя оставя огромно поетично наследство и талантът ѝ не позволява да бъде забравена през годините. Днес в Бургас домът, в който е живяла е превърнат в музей. В него могат да бъде видяна стаята ѝ в автентичния ѝ вид, ръкописи, награди, вещи от бита.

Къщата-музей на Петя Дубарова

Самоубийството на най-младата и една от най-талантливите български поетеси се възприема като социален жест - крайна форма на бунт срещу тоталитарния режим и неговите опити да отнеме свободата на твореца. Според литературните критици Петя Дубарова създава неоромантично творчество, съдържащо всички теми и мотиви, свързани с трагическото преживяване действителността и опита за противопоставяне чрез бягство от нея. От 2018 година Петя Дубарова влиза в учебните програми за задължително обучение в 12 клас.

Петя Дубарова е музата на много от българските творци поети, художници, музиканти и артисти. Образът ѝ е рисуван от известни български художници, стиховете ы са превърнати в песни от най-големите български композитори, животът ѝ е пресъздаден в документални и импресионистични филми. В приморски парк „Бургас“, в близост до паметника на Пушкин, е и паметникът на Петя Дубарова, изграден и поставен през 2010 година по инициатива на община Бургас и група интелектуалци.

Последното стихотворение на Петя Дубарова

Петя Дубарова остава в историята на българската литература като най-младата поетеса, която не позволи на социалистическата система да отнеме утопичния блян по един по-добър, красив и цветен свят, в който човекът може да говори със света, природата, с морето и така да съхрани себе си, вън от всякакви рестрикции и принуди, налагани от социалната и политическата действителност.

Кадър от филма "Петя на моята Петя"

Награда

През 2022 г. филмът "Петя на моята Петя" бе награден с престижно отличие. Европейските зрители избраха лентата, посветена на поетесата Петя Дубарова, да получи наградата на публиката на престижния фестивал “Франкофилм” в Рим.

