Антон Хекимян: Терзиев осъзна, че снегът се топи, но не и боклукът

10 януари 2026, 18:55 часа 411 прочитания 1 коментар
През последните няколко дни Васил Терзиев осъзна, че снегът се топи, но не и боклукът. Политическото доверие към него обаче се стопи най-бързо през последните дни. Той създаде и режисира и продуцира една критична ситуация, хаос, който подцени. Това каза председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС Антон Хекимян.

Според него някои публикации за изказването на кмета за мафия на боклука в София са изчезнали, предава NOVA.

"Целта му беше да натрупа политически дивиденти, може би ще иска да расте в политиката. Можеше да се превърне в герой на деня, който се е справил с "мафията на боклука", но е обслужил нечии интереси. Не видяхме прозрачни процедури в обществената поръчка. В последните дни наблюдаваме пряко договаряне на Терзиев. Това не е прозрачен начин. При целия шум никой вече не знае кой каква цена е предложил и на каква са сключени договори. Юристи смятат, че анексите са незаконни. Опитва да лови риба в мътна вода", смята Хекимян.

Председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС алармира: Терзиев не е бизнесмен, не управлява собствените си пари, а тези на софиянци. "Кметове на райони, които предстои да влязат в криза с боклука, казват, че положението се влошава. Ако Терзиев искаше да защити обществения интерес, трябваше да стартира процедурите много по-рано и да предвиди, че ще се стигне до криза. Той не разговаря с районните кметове или ги кара да не комуникират по темата", допълни общинският съветник.

Хекимян попита защо, ако софийският градоначалник твърди, че има мафия, е решил да се договаря пряко с нея относно извозването на отпадъците. "Ако пределната цена на тон е добре пресметната - 166 лева, няма да има проблем да се даде и лев по-малко. Не знаем при какви условия са сключени новите анекси, дали е законно и дали ще чистят по-добре. Ситуацията е форсмажорна. За мен означава по-безконтролно харчене на пари. Терзиев трябваше да има честен и открит диалог и да представи отчет пред СОС", посочи той. И предупреди за конфликт на интереси в предприятието за преработка на отпадъци в столицата, тъй като то чисти, събира боклук, извозва си го и накрая му се плаща без контрол на тонажа.

