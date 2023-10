Салман Рушди разказва в мемоари как е оцелял след покушението срещу него (ВИДЕО)

Мемоарите са описани като "мощен, дълбоко личен и в крайна сметка повдигащ духа размисъл върху живота, загубата, любовта, силата на изкуството, намирането на силата да продължиш – и да се изправиш отново".

Рушди, който претърпя тежки наранявания след инцидента, ще издаде книгата, озаглавена "Knife: Meditations After An Attempted Murder" ("Ножове: Медитации след опит за убийство"), на 16 април следващата година. Авторът, носител на наградата "Букър", каза, че за него е било необходимо да напише тази книга като начин да поеме отговорност за случилото се и да отговори на насилието с изкуство.

Answering violence with art, @SalmanRushdie confronts the traumatic events of August 12, 2022. Knife is a gripping, intimate, and ultimately life-affirming meditation on life, loss, love, art - and finding the strength to stand up again. Preorder: https://t.co/pJ1s4Snk5n pic.twitter.com/Bd4PbiOVzx