Аква Калиде впечатли ръководството на Световната Ушу федерация в Бургас

Ръководството на Световната ушу федерация, президенти на федерации на няколко държави, придружени от китайския консул, посетиха част от туристическите забележителности на Бургас.

Сред тях бе и Аква Калиде – утвърдена туристическа забележителност. Посещението бе част от развлекателната програма на борда на директорите по време на провеждащото се в спортна зала „Младост“ световно първенство по тайчи.

Бургас спечели за трети път домакинство на престижния шампионат на планетата, като в петото световно първенство участват отбори от 44 държави.

Визитата за пореден път доказа, че спортът допринася за развитието на туризма и икономиката у нас. Защото историята за минералните извори, римска баня и тракийско наследство, не просто хареса на китайските гости, но и е в основата за следващо посещение на гости от Азия по бургаските туристически обекти.

Спортната надпревара продължава до 29 април при вход свободен.