Войната в Украйна:

Аква Калиде впечатли ръководството на Световната Ушу федерация в Бургас

28 април 2026, 17:45 часа 414 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
Ръководството на Световната ушу федерация, президенти на федерации на няколко държави, придружени от китайския консул, посетиха част от туристическите забележителности на Бургас.

Сред тях бе и Аква Калиде – утвърдена туристическа забележителност. Посещението бе част от развлекателната програма на борда на директорите по време на провеждащото се в спортна зала „Младост“ световно първенство по тайчи.

Бургас спечели за трети път домакинство на престижния шампионат на планетата, като в петото световно първенство участват отбори от 44 държави.

Визитата за пореден път доказа, че спортът допринася за развитието на туризма и икономиката у нас. Защото историята за минералните извори, римска баня и тракийско наследство, не просто хареса на китайските гости, но и е в основата за следващо посещение на гости от Азия по бургаските туристически обекти.

Спортната надпревара продължава до 29 април при вход свободен.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
