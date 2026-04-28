Бургас се готви за исторически старт на Giro d'Italia

Седмица ни дели от началото на историческото издание на Giro d'Italia в България. Бургас има честта да бъде домакин на финала на първия и старта на втория етап от легендарната колоездачна обиколка. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на туризма. Община Бургас разработи и към момента изпълнява информационна кампания, която е насочена както към бургаските граждани, така и към гостите на града.

С цел доброто и сигурно провеждане на събитието ще бъде въведена промяна организация на движението в период 6 - 9 май. Първото видео представя подробна информация относно временното затваряне и промените в движението по основните улици, както и точния маршрут, по който колоездачите ще преминат на 8 и 9 май.

Видео тук: https://www.youtube.com/watch?v=yo8_4wnk6mI

Специално видео бе създадено и разработено за представянето на града пред зрителите на Giro d'Italia по целия свят. То се излъчва и по Eurosport с милионна аудитория. Кадрите разкриват красотата на Бургас, впечатляващите гледки и атракциите, на които зрителите на легендарната обиколка и посетителите на града ще могат да се насладят. Обиколката на Италия дава възможност на Бургас да се утвърди като атрактивна туристическа и спортна дестинация на международната сцена

Видео тук: https://www.facebook.com/reel/1275980070779744/?s=single_unit

Цялата информация, свързана с подготовката и организацията на Giro d’Italia, маршрута и съпътстващите събития можете да откриете в новия сайт info.gotoburgas.com

Линк към картата за организация на движението: https://umap.openstreetmap.fr/bg/map/giro-ditalia-2026-grande-partenza-burgas_1380795#15/42.493924/27.477021