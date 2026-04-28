Лудогорец няма какво да губи: Хьогмо хвърля всичко най-добро в реванша срещу ЦСКА за Купата

Хегемонът на българския футбол в последните 14 години Лудогорец е напът да се сгромоляса тежко точно в края на сезона. „Орлите“ почти сигурно ще загубят титлата на Първа лига, ако през уикенда Левски победи ЦСКА 1948 на стадион „Георги Аспарухов“. Освен това разградчани могат да останат и без трофей тази кампания, тъй като загубиха първия мач от полуфиналите на турнира за Купата на България от ЦСКА с 1:2, а утре предстои реванша в София.

Трима се завръщат сред титулярите

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо е наясно с неприятната ситуация, в която се намира неговият отбор и затова е готов на всичко, за да отстрани ЦСКА утре. Поради тази причина норвежкият специалист планира да използва най-добрите си футболисти в реванша с „армейците“. Според колегите от „Тема спорт“ в титулярния състав на разградчани ще се завърнат Ивайло Чочев, Антон Недялков и Оливие Вердон.

„Орлите“ имат и сериозни кадрови проблеми

Не всичко в Лудогорец обаче е наред, тъй като тимът има и сериозни кадрови проблеми. Аут от срещата са защитниците Едвин Куртулуш и Йоел Андерсон, както и крилото Кайо Видал. Тримата са контузени и няма да пътуват за София. Реваншът между ЦСКА и Лудогорец е насрочен за утре, 29 април от 19:00 часа като ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“.

