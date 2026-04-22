Баницата на баба Неделя в Бургас

На 24 април от 11:00 ч. в Етнокухнята на музея, на улица „Славянска“ 69 ще направим за пореден път баница. В миналото баницата е присъствала на българската трапеза на много от празниците, а на Бъдни вечер, Коледа, Сирни Заговезни – задължително.

Днес тя е любимо ястие от ежедневието ни. Всеки знае как се прави, но винаги е полезно да видиш как опитен човек приготвя вкусна традиционна храна.

Тънкостите ще ни покаже баба Неделя от село Дрянковец, община Айтос. Тя е на 90 години, може много и е опекла безброй баници.

Когато е с подредени на пластове кори, баницата се нарича „наложена“ или „права“. „Крива“ е витата баница. При нея плънката се слага върху разточения лист тесто, който се навива на руло.

И в двата случая плънката най-често е от яйца, сирене и кисело мляко.

Заповядайте!