Общ съюз Европа-Канада: Канадският премиер идва на срещата с европейците

Канадският премиер Марк Карни е поканен на срещата на върха на Европейската политическа общност, която ще се състои следващия месец в Армения. "Европа и Канада са нещо повече от съмишленици - заедно изграждаме глобален съюз в защита на мира, споделения просперитет и многостранното сътрудничество." Това обяви председателят на Европейския съвет Антониу Коща днес в социалната мрежа Х.

Срещата на Европейската политическа общност е насрочена за 4 май в Армения, като на нея ще присъстват близо 50 държавни глави и правителствени ръководители, включително от 27-те държави членки на ЕС, Великобритания, Норвегия, Швейцария и Украйна.

Канада се стреми да засили търговските си връзки с Европа на фона на продължаващото напрежение между страната и администрацията на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва Ройтерс.

