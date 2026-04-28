Детската болница на Бургас може да бъде модел за изграждане на националната

Проектът „Детска болница“ в Бургас вече служи като модел, и то не само на теория. Благодарение на положителния опит в Бургас Министерството на здравеопазването на България e поискало консултантска подкрепа от Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ за планираната Национална детска болница в София. Новината съобщи вицепрезидентът на банката Марек Мора, който преди дни посети МБАЛДБ „Света Анастасия“ в Бургас и остана впечатлен от развитието на проекта.

„За мен е повод за гордост, че ние като банка на ЕС успяхме да изпълним основната си мисия тук - да подкрепяме устойчиви проекти, които подобряват благосъстоянието на гражданите на Европейския съюз. МБАЛДБ „Света Анастасия“ е първата специализирана детска болница в България и първата нова публична болница, изградена през последните няколко десетилетия“, каза още вицепрезидентът на банката.

Той припомни, че болницата ще обслужва над 220 000 деца в Югоизточна България и ще предлага специализирана педиатрична грижа в 27 медицински области.

Според вицепрезидента на ЕИБ Детската болница в Бургас ще въведе нов модел на организация на грижите в България, като се отдалечава от традиционното структуриране на услугите и преминава към ориентирана към пациента грижа.

„Семействата вече няма да се налага да предприемат дълги и стресиращи пътувания до София или други градове, когато децата им се нуждаят от спешно или комплексно лечение. Само това представлява съществена промяна както в здравните резултати, така и в качеството на живот“, коментира още Марек Мора.

Той разкри и един интересен факт от етапа на подготовката за изграждането на „Света Анастасия“ - създаването на дигитален двойник на болницата.

„Това ни позволи да тестваме и оптимизираме функционирането на лечебното заведение още преди започването на строителството. Подобна задълбочена, основана на данни подготовка е това, което превръща една добра идея във финансиран и реализуем проект“, коментира Мора.

На въпрос кое е наклонило везните в полза на инвестицията на Банката в проекта за Детска болница в Бургас , вицепрезидентът на институцията обясни: „Няколко фактора се съчетаха по начин, който направи проекта в Бургас особено убедителен за ЕИБ. На първо място необходимостта от подобна болница беше пределно ясна. Към момента на стартирането на проекта България не разполагаше със специализирана, напълно профилирана детска болница. Община Бургас разпозна този недостиг и беше решена да предприеме действия, за да преодолее този дефицит. Това, което ни впечатли, бе че този ангажимент не беше само на думи. Градът се обърна към нас още в ранен етап, поиска експертна подкрепа и последователно доведе процеса докрай. За проект с такъв мащаб и сложност подобна решимост е от съществено значение“.