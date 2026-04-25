С музикално-поетичен спектакъл Бургас ще отбележи 150 г. от Априлското въстание

С музикално-поетичния спектакъл „След свободата“ Бургас ще отбележи 150 години от Априлското въстание. Събитието ще се проведе на 30 април от 19:00 часа в залата на Драматичен театър „Адриана Будевска“. В спектакъла са използвани текстове на Иван Вазов, Христо Ботев, Гео Милев, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Никола Вапцаров, Елисавета Багряна, Радой Ралин, Димитър Бежански и Георги Господинов. Режисьор е Теодор Каракачанов. Участват актьорите Теодор Каракачанов, Велина Георгиева, Георг Киряков, Христо Тенчев, Иван Горанов, музикант - Деян Крушовски, а пресъздадени с движенията на танца стихове ще видим в изпълнение на Валерия Обретенова. Мултимедията, която ще допълни цялостната концепция на събитието е дело на Димитър Димитров – Анимитер.

„След свободата“ е колаж за паметта и избора - пространство, в което гласовете на миналото срещат човека днес. Това не е разказ за извоюваната свобода. Това е опит да разберем как се живее с нея. Свободата не е само исторически акт. Тя е процес, който продължава - тихо, всекидневно, вътре в човека. Някога тя е била ясно дефинирана - враг, борба, риск. Днес тя често се крие в по-незабележими избори. В това дали ще говориш. Дали ще поемеш отговорност. Дали ще останеш буден. Спектакълът проследява едно напрежение- между действието и навика, между гласа и шума, между сянката и образа. В свят на непрекъсната свързаност и постоянен поток от информация, свободата не изчезва, но лесно може да бъде заглушена. Не чрез забрани, а чрез разсейване. Не чрез сила, а чрез удобство. И някъде в този шум започва да се появява друг глас. Спокоен. Уверен. Подреден. Механичен. Глас, който започва да говори вместо нас. Да оформя мислите ни. Да предлага думите ни. И тогава въпросът става по-тих, но по-труден: дали все още избираме сами, или просто разпознаваме изборите, които вече са направени за нас?

Събитието е подкрепено от фонд „Култура“ на Община Бургас и се провежда при вход свободен.