Бургас вече е част от престижна международна мрежа за съхраняване паметта на Кирил и Методий

Бургас е сред най-новите членове на международната Асоциация „Европейски културен маршрут Кирил и Методий“ – един от 48-те сертифицирани културни маршрута на Съвета на Европа. Инициативата утвърждава значението на Кирилометодиевската писмена, религиозна и културна традиция в историята на Стария континент. Делегатите на Генералната асамблея на асоциацията приеха с пълно единодушие кандидатурата на града ни. Заседанието се проведе на 20 април 2026 г. в гр. Аквилея, Северна Италия – място с хилядолетна история и обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. През IX в. през Аквилея са минали пратениците на княз Борис до римския папа, а техните имена са записани върху страниците на знаменитото Чивидалско евангелие.

Бургас бе представен на асамблеята с видеоматериали и кратка презентация, а зам.-кметът по култура, г-жа Диана Саватева, поздрави делегатите от името на кмета Димитър Николов, като благодари за възможността градът ни да бъде част от престижното начинание, което кореспондира и с амбицията на Бургас да подготви успешна кандидатура за Европейска столица на културата през 2032.

На свое заседание през февруари Общинският съвет на Бургас даде съгласие градът да се присъедини към асоциацията, оценявайки предимството за разширяване на международните контакти в сферата на културата, както и на обогатяване на културния календар. Ползите от присъединяването на града ни бяха обсъдени и в разговори с посланика ни в Словакия, г-жа Снежана Йовева-Димитрова, която е запозната отблизо с дейността на Европейски културен маршрут „Кирил и Методий“.

Към момента в Асоциацията членуват университети и изследователски центрове, музеи и туристически организации, общини и неправителствени организации от 10 страни: България, Гърция, Италия, Полша, Северна Македония, Чехия, Словакия, Словения, Унгария и Хърватия, а потенциалът за разширяване на маршрута е голям и следва да обхване общо 21 държави.

Заедно с Бургас бяха приети кандидатурите и на Община Пловдив, Община Охрид и Словацкият музей в гр. Ухерске Храдище, Чехия. Членството в мрежата отваря перспективи за включване в изследване и популяризиране на Кирило-Методиевата традиция в различни аспекти – научни изследвания, образователни инициативи, културни събития, устойчиво развитие на местните общности, културен и поклоннически туризъм и други.

Присъединяването на двете големи общини ще обогати значително капацитета на Асоциацията в областта на културния туризъм и образованието, потвърждавайки ролята на България за съхранението и развитието на Кирило-Методиевската традиция през вековете, коментираха от Кирило-Методиевският научен център при БАН. Оттам допълват, че Община Бургас покрива всичките пет направления, по които се развиват културните маршрути, сертифицирани от Съвета на Европа.

Бургаският катедрален храм и най-старото училище са посветени на Св. Св. Кирил и Методий, а калиграфските ателиета и богатата културна програма на Регионална библиотека „П. К. Яворов“ предават глаголическото и кирилско писмо от поколение на поколение. Кулминация на тази автентична традиция са най-мащабните празнични чествания на 24-ти май, организирани в крайморския град през последните години.