По-ценно от блясъка на Монако: Голямата болка на Никола Цолов в автомобилния спорт

Какво би избрал един от най-обещаващите млади пилоти- Никола Цолов - блясъка на Гран При на Монако или емоцията на победа пред собствена публика? В свят, в който Монако е върхът на славата, българският талант поставя нещо много по-лично над всичко останало - своята родина.

Българския лъв за липсата на домашно трасе и въпросите към бъдещето

"Бих избрал домашното състезание, печелил съм в Монако два пъти, но за жалост нямам домашно състезание", признава той. Причината е проста, въпреки успехите си на легендарната писта, Цолов към момента няма възможност да се състезава пред родна публика. А именно тази емоция се оказва безценна за него. Това признание разкрива една по-различна страна на младия пилот, не просто състезател, а човек, който търси смисъл отвъд трофеите.

Още по-интересен става разговорът, когато темата се насочва извън пистата. Ако имаше шанс за кратък разговор със себе си, Цолов се поколебава, но споделя, че би избрал бъдещето: "Миналото вече го познавам. Но бъдещето е нещо, което не знам", казва той, а въпросът, който би си задал, е изненадващо прост - дали ще бъде истински щастлив и удовлетворен от живота си.

Отговорите му разкриват, че зад скоростта, адреналина и амбицията се крие нещо много по-дълбоко - млад човек, който не просто гони успеха, а се опитва да разбере какво наистина има значение в живота.

