Бюджетът на ЕС за 2028-2034: Депутатите поискаха 10% ръст, ценностите на Европа ще са условие за достъп до парите

Европейският парламент изложи на 28 април позицията си за преговорите с държавите членки относно основните параметри и структурата на многогодишната финансова рамка (МФР) - бюджета на ЕС - за периода 2028–2034 г. Седемгодишната рамка трябва да се равнява на 1,27% от брутния национален доход (БНД) на ЕС, като обслужването на дълга за фонда за възстановяване NextGenerationEU (0,11% от БНД) остава извън бюджетните тавани съгласно междинния доклад на Европарламента, приет с 370 гласа „за“, 201 „против“ и 84 „въздържал се“.

Европарламентът предлага увеличение с 10%

Членовете на ЕП предлагат увеличение с около 10% в сравнение с ﻿﻿предложението на Европейската комисия от юли 2025 г.﻿﻿ Увеличението ще бъде разпределено равномерно между трите бюджетни функции в подкрепа на приоритетите на ЕС - с изключение на администрацията и агенциите, и ще смекчи инфлационния натиск, аргументират се евродепутатите.

Това представлява номинално увеличение с малко над 175 млрд. евро (по постоянни цени от 2025 г.), или 197,3 млрд. евро (по текущи цени) в сравнение с предложението на Комисията, с изключение на погасяванията по инструмента NextGenerationEU.

Като цяло ЕП предлага бюджет от 1,78 трилиона евро (по постоянни цени от 2025 г.), или 2,01 трилиона евро (по текущи цени) за финансиране на политическите приоритети и стратегическите цели на ЕС.

Бюджетът на ЕС - инвестиционен инструмент в подкрепа на гражданите, но и добавена стойност

Евродепутатите подчертават, че следващият дългосрочен бюджет трябва да продължи да бъде инвестиционен инструмент в подкрепа на политиките на ЕС, гражданите, регионите, бизнеса и малките и средните предприятия, като същевременно да осигурява добавена стойност от ЕС спрямо националните разходи.

Те са твърдо против ренационализацията, като отхвърлят подхода “à la carte” и предупреждават, че моделът на Комисията „план за всяка държава членка“ би могъл да отслаби политиките на ЕС, да намали прозрачността и да създаде конкуренция между бенефициерите.

Отделно и по-голямо финансиране за ключови програми, както и за Украйна

Членовете на ЕП искат силни и подходящо финансирани политики – с ясно разпределени средства за политиките в рамките на националните и регионалните планове за партньорство, включително общата селскостопанска политика и политиката в областта на рибарството, както и за най-отдалечените региони, политиката на сближаване, Европейския социален фонд и вътрешните работи. Те също така подчертават, че регионалните и местните власти следва да участват пълноценно в планирането и изпълнението на програмите.

Евродепутатите приветстват предложението на Европейската комисия за удвояване на финансирането за конкурентоспособността, отбраната, иновациите, цифровия и екологичния преход, инфраструктурата, здравеопазването, образованието и културата. Те призовават за засилена подкрепа за ключови програми като Европейския фонд за конкурентоспособност (ЕФК), „Хоризонт Европа“, Механизма за свързване на Европа (МСЕ), „Еразъм+“, „АгораЕС“ и Механизма за гражданска защита на ЕС, както и за целево финансиране за програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health) и свързаните с програма LIFE действия по линия на ЕФК.

Въпреки че подкрепят увеличаването на ресурсите за външна дейност, членовете на ЕП считат предложените средства за недостатъчни и призовават за по-голямо финансиране за разширяването, развитието, подкрепата за Украйна, многостранното сътрудничество и хуманитарната помощ.

Рискове за прозрачността и отчетността

Евродепутатите подчертават, че опростяването не трябва да подкопава прозрачността, отчетността или демократичния контрол. Те предупреждават, че широкото използване на финансиране, което не е свързано с разходи, би могло да възпрепятства правилното одитиране.

В доклада също така се подчертава, че зачитането на ценностите на ЕС и спазването на върховенството на закона са предварителни условия за достъп до средствата на ЕС. Същевременно целта е да се избегне санкционирането на крайните получатели за нарушения на върховенството на закона от страна на техните правителства.

Алтернативни източници на приходи

Евродепутатите потвърждават сериозния ангажимент на Европейския парламент за въвеждане на нови собствени ресурси за погасяване на дълга по NextGenerationEU и за финансиране на бюджета. Те подкрепят предложения от Комисията подход и подчертават, че със следващата финансова рамка следва да бъдат приети нови източници на приходи, които да генерират около 60 милиарда евро годишно.

Ако някои предложения отпаднат, членовете на ЕП призовават да бъдат разгледани алтернативи - например данък върху цифровите услуги, данък върху онлайн хазарта, разширяване на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ) или данък върху капиталовите печалби от криптоактиви.

„С днешното гласуване Европейският парламент дава тон по отношение на амбициите и графика. Приехме твърда позиция относно следващия бюджет, като балансирахме новите и традиционните приоритети с умерено увеличение от 10%. Призоваваме Европейския съвет да се задейства, да придвижи нашите предложения и да одобри силен и навременен бюджет. Ние сме готови да се ангажираме“, заяви ﻿﻿Зигфрид Мурешан (ЕНП, Румъния)﻿﻿, който е съдокладчик по бюджета.

„Общата селскостопанска политика, фондовете за сближаване, „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“ – това не са реликви от миналото, а гръбнакът на европейската солидарност и програмите, които оформят нашето бъдеще. Амбиция без ресурси е напразна, затова приехме твърда позиция по отношение на следващия бюджет, като балансирахме новите и традиционните приоритети с умерено увеличение и нови, истински собствени ресурси. Сега е ред на Европейския съвет да отговори на нашите амбиции, да надгради нашите предложения и да осигури силен и навременен бюджет – такъв, който работи за регионите, за бенефициерите и за хората. Очакваме с нетърпение конструктивни преговори", заяви другият съдокладчик ﻿﻿Карла Тавареш (С&Д, Португалия)﻿﻿.

Следващи стъпки

Европарламентът вече финализира позицията си по регламента за определяне на структурата и основните параметри за бюджета за периода 2028–2034 г. За да бъде приет, Регламентът за МФР трябва да бъде одобрен от ЕП. Преговорите могат да започнат, след като държавите членки постигнат съгласие по цялостна обща позиция.

През май 2025 г. ЕП определи ﻿﻿приоритетите﻿﻿ си за бюджета на ЕС за периода след 2027 г. Комисията представи предложението си за следващия дългосрочен бюджет на ЕС през юли 2025 г. ﻿﻿Според водещи членове на ЕП﻿﻿ то представлява замразяване на инвестициите в реално изражение, като същевременно покрива изплащането на средствата по инструмента NextGenerationEU. Бюджетът се инвестира предимно в предприятия, земеделски стопанства, региони и гражданското общество, като около 6% се изразходват за администрация.