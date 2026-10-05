Бургас вече е част от картата на висшето музикално образование в България. С празничен концерт в Културен дом НХК тази вечер официално беше открита академичната 2026/2027 година на новия филиал на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас. Събитието се проведе в знакова за Академията година – когато НМА отбелязва своята 105-годишнина. Бургаският филиал е първата териториална образователна структура на Академията извън София и поставя началото на нова страница в културния и академичния живот на града.

На официалното откриване присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, Сливенският митрополит Арсений, заместник областният управител Веселин Анестиев, заместник-кметовете Михаил Ненов и Диана Саватева, ректорът на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. Сотир Сотиров, директорът на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ Димитър Маджаров, представители на академичната общност, културни институции и музикалните среди.

„За мен е вълнуващ ден, в който посрещаме първите си студенти тук. В един прекрасен град“, заяви ректорът на НМА проф. Сава Димитров.

Той подчерта специалната роля на Бургас за реализирането на проекта и благодари на кмета Димитър Николов, председателя на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, общинските съветници и служителите на администрацията, участвали в създаването на филиала.

По думите на проф. Димитров именно от страна на кмета е дошла идеята Академията да намери свой „пристан“ в Бургас.

„Специалностите, които разкриваме са такива, че талантливите млади хора да развият своя талант, а нашата работа ще бъде да ги изведем до най-високото професионално ниво“, каза ректорът.

Кметът на Бургас Димитър Николов върна присъстващите към началото на инициативата, която преди години е изглеждала като смела идея на бургаската музикална общност. „От името на град Бургас бих изказал едно голямо благодаря на ректора на НМА. Може би преди пет години, воден от амбициите и желанието на бургаската музикална гилдия тук да имаме филиал на НМА отидох в академията“, разказа Николов.

Той отбеляза, че реализацията на проекта е изисквала продължителна работа, специализирани помещения, преподаватели, музикални инструменти и значителна организационна подготовка.

„19 са първите студенти във филиала, догодина ректорът обеща да ги удвои. Бургас спечели изключително от привилегията да има филиал на НМА тук“, заяви кметът.

По думите му зад днешното събитие стоят години усилия, както и подкрепата на държавните и местните институции.

Кулминация в официалната част на вечерта беше връчването на Почетния знак на ректора на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

С отличието проф. Сава Димитров удостои кмета Димитър Николов и председателя на Общинския съвет Михаил Хаджиянев за техния принос към реализирането на идеята за филиал на Академията в Бургас.

Сливенският митрополит Арсений също поздрави Бургас за откриването на новата академична структура и акцентира върху значението на образованието и културната среда за развитието на един град.

„Днес изразявам уважението си към кмета на Бургас Димитър Николов за последователната грижа за развитието на града като образователен и културен център. Тази грижа се вижда най-вече към отношението към младите хора със стремежа да бъдат създадени условия за тяхното развитие“, заяви митрополит Арсений.

Празничният концерт събра на една сцена комбо състава на НМА с ръководител Михаил Йосифов и първокурсниците от Филиал Бургас, които са първите 19 студенти, избрали да продължат висшето си музикално образование в морския град. С това първият концерт на НМА в НХК даде символичен старт на това ново академично начало.

В новия филиал се провежда обучение в професионално направление „Музикално и танцово изкуство“. Сред специалностите са „Поп и джаз китара“, „Поп и джаз бас китара“, „Класическа китара“, „Поп и джаз пеене“, „Класическо пеене“, „Фолклорно пеене“, както и обучение по народни инструменти – кавал, гайда, гъдулка и тамбура.

Така талантливите млади хора от Бургас и Югоизточна България вече имат възможност да продължат професионалното си музикално образование в своя регион, с преподаватели и академични програми на Националната музикална академия.

Официалната програма по откриването продължава на 5 октомври, когато от 10:00 часа в помещенията на Филиал Бургас в TriA Space Central Park, бул. „Даме Груев“ №2, ще бъде отслужен водосвет за началото на академичната година.