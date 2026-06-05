SORA FEST 2026 превръща Бургас в цветно азиатско изложение

От 5 до 7 юни площад „Тройката“ в Бургас се превръща в сцена на азиатската култура, традиции и съвременни развлечения с първото за годината издание на SORA FEST 2026. Събитието предлага богата програма, която събира на едно място почитатели на азиатската култура, творци, артисти, косплей ентусиасти и любопитни посетители от всички възрасти.

Фестивалът се завръща в морския град с разширен формат, повече участници и нови атракции. Посетителите ще могат да се потопят в атмосферата на Азия чрез тематичен базар с ръчно изработени изделия, декорации, комикси, сувенири и специализирани продукти, както и да опитат разнообразни азиатски кулинарни предложения.

Сред акцентите в програмата са сценични изпълнения, косплей представяния, интерактивни игри и активности за малки и големи. За първи път организаторите предвиждат и безплатни творчески работилници за деца, които ще допринесат за още по-богато и разнообразно фестивално преживяване.

SORA FEST се утвърждава като едно от най-очакваните събития за любителите на азиатската култура в България, създавайки пространство за срещи между различни общности, обмен на идеи и популяризиране на културното многообразие.

Входът за фестивала е свободен, а програмата е подходяща за всички възрасти. Организаторите обещават още изненади, включително допълнителни участници, демонстрации и инициативи, които ще бъдат обявени в навечерието на събитието.