Остров "Света Анастасия" в Бургас става Етносфера

Бургаският залив се готви да посрещне едно от най-вълнуващите и цветни събития през това лято. От 13 до 16 юни ще се проведе първото издание на фестивала „Етносфера“, а магичният остров Света Анастасия ще е споделена сцена на традиции, изкуство, вкусове и обичаи на различните общности, които от векове съжителстват в Бургаски регион.

Фестивалът „Етносфера“ не е просто поредица от концерти, а „живо“ събитие, което обещава петдневен празник на културното многообразие. Това е перфектна възможност за жителите и гостите на града, които искат да избягат от шумотевицата и градското ежедневие. Те ще могат да се насладят на романтично пътуване с корабче, да се потопят в магията на остров Света Анастасия, докато преоткриват богатството на местната културна мозайка.

В рамките на фестивала всеки един от етносите в областта ще разполага със собствен „национален ден“ на острова, който ще бъде воден от хората, за които съответната култура е ежедневие и памет. Посетителите ще имат възможност да се докоснат до различни обичаи, да танцуват, да пеят и да опитат традиционни ястия и питиета – не като зрители, а като участници в автентичен разговор между различни култури. Фестивалът е замислен като пространство за среща и опознаване на различните етноси с техния бит и традиции.

Всеки ден от „Етносфера“ ще разказва различна история, пренасяйки посетителите в традициите на три от основните общности в региона – арменска, турска и ромска, а последния ден – бургаския - ще събере най-доброто от културата на региона.

Организатори на събитието са Община Бургас и Театрален колеж „Любен Гройс“, а в рамките на фестивала корабчето до остров Света Анастасия ще тръгва от „Магазия“ в следните часове: 10:00 ч, 11:00ч, 13:30ч, 15:00ч, 17:00ч и 18:00ч. Билети могат да бъдат закупени от касата на "Магазия 1", а за резервации се свържете на телефон: 0882 004 124

Програма на фестивала „Етносфера“:

13 юни - Ден на арменската култура

14 юни - Ден на турската култура

15 юни - Ден на ромската култура

16 юни - Ден на бургаската култура