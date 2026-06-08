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Намериха тяло на моряк на пристанище Бургас

08 юни 2026, 14:58 часа 609 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Намериха тяло на моряк на пристанище Бургас

Тяло на моряк е намерено в акваторията на бургаското пристанище, съобщиха от прокуратурата. Тялото е открито на 6 юни в района на първо корабно място. По първоначални данни мъжът е паднал от борда на плавателен съд тип "влекач". Назначени са експертизи, които да установят механизма и причината за настъпване на смъртта.

Окръжната прокуратура в Бургас образува досъдебно производство, посочиха за БТА от Окръжна прокуратура-Бургас.

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Припомняме, че в средата на февруари корабът на капитан Христо Спасов изчезва от радарите. Последният сигнал от него е бил засечен североизточно от нос Коракя - между Созопол и Приморско, до устието на река Ропотамо. Нос Коракя е най-издадената източна точка на целия полуостров „Вътрешния Бурун“, който обхваща територията между устието на река Ропотамо и залива Св. Параскева.

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Пристанище Бургас моряк тяло на мъж
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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