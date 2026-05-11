Детската болница на Бургас с ден на отворените врати за медсестри и асистенти

Ден на отворените врати обявява на 13 май Детската болница на Бургас „Света Анастасия“. Лечебното заведение кани медицински сестри, лаборанти и здравни асистенти, които искат да я разгледат и да видят какви условия за работа предлага едно от най-модерните лечебни заведения в страната.

МБАЛДБ „Света Анастасия“ е не само високотехнологична болница, оборудвана с последно поколение апаратура, но и място, в което екипността е водещ принцип в работата. Изгражда се нова среда, в която медицинските сестри са важна част от решенията, а не просто „персонал“.

Осигуряват се работа с модерна и качествена апаратура, конкурентно заплащане, обучение на място и в партньорски детски болници в Европа, както и възможност за почивка и възстановяване. За тези, които идват от други градове на страната, са осигурени обзаведени общински жилища.

Очаква се МБАЛДБ „Света Анастасия“ да обслужва над 220 000 деца от Югоизточна България, предлагайки специализирана педиатрична грижа в 27 медицински области. Болницата разполага със 142 легла, разпределени в 26 клиники и отделения, сред които педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, детска кардиология, ендокринология и нефрология, детска неврология, както и профилирано спешно отделение по педиатрия.

Като един от най-значимите проекти на Община Бургас болницата успя да обедини усилията на граждани и институции, превръщайки се в първата специализирана детска болница в България и първата нова публична болница, изградена през последните няколко десетилетия.