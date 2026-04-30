Училище в Бургас откри STEM център за бъдещи иноватори

С тържествена церемония в СУ „Константин Петканов“ бе открит модерен STEM център – съвременно образователно пространство, създадено да вдъхновява учениците да изследват, създават и мислят иновативно. На събитието присъстваха началникът на РУО – Бургас Валентина Камалиева, директорът на дирекция „Образование и младежки политики“ към Община Бургас Катя Мишева, директорът на училището Ивайло Марков, директори на бургаски училища, учители и ученици.

Новото пространство е проектирано като среда, в която науката се възприема като „магия, която работи“, а въображението се превръща в реалност чрез технологии, кодове и креативно мислене. Основната цел на STEM центъра е изграждането на практически умения и компетентности в сферите на роботиката, инженерните науки и компютърната графика.

Центърът е разположен на третия етаж на училището и обхваща площ от над 400 кв. м. Той е реализиран по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“ и включва направленията „Роботика и кибер-физични системи“ и „Дизайн, 3D и прототипиране“.

Образователната среда е организирана в четири основни функционални зони:

• Център за технологии в креативните индустрии

• Класна стая за креативни дигитални създатели

• Учебна работилница по роботика

• Многофункционално пространство за проекти

По време на откриването гостите имаха възможност да се запознаят отблизо с възможностите на центъра чрез серия от практически демонстрации. В специализираните зали бяха представени

• дигитален дизайн и видео обработка

• 3D принтиране и прототипиране на модели

• програмиране и управление на роботи

• работа със софтуер за графична обработка и звукозапис

Новият STEM център в СУ „Константин Петканов“ е още една важна стъпка в развитието на съвременното образование в Бургас – образование, което поставя ученика в центъра на процеса, насърчава креативността и подготвя младите хора за професиите на бъдещето.

С реализирането на този проект училището затвърждава своята роля като иновативна образователна институция, в която знанието се превръща в преживяване, а идеите – в реални решения.