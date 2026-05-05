Три бургаски пристанища защитиха отличието "Син флаг"

05 май 2026, 14:45 часа 352 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
Пристанище "Сарафово" и лодкостоянките в кв. "Крайморие" и Ченгене скеле са удостоени отново с престижното еко отличие „Син флаг“. Кандидатурите им са одобрени както от националното жури, така и от международното жури на програма „Син флаг“, което преди дни заседава в Копенхаген, Дания.

„Това постижение не е просто статистика. То е доказателство за Вашия професионализъм, последователност и отдаденост. Благодарение на Вашите усилия България се нарежда сред дестинациите, които поставят природата, сигурността и високото качество на услугите в основата на своя туристически модел“, коментират от българското движение на програмата.

„Син флаг“ е най-разпознаваемият в света еко етикет в туризма. Той се присъжда само на обекти, които покриват строги международни критерии, свързани с:

• чистота и качество на морската вода

• екологично управление

• безопасност и спасителна дейност

• достъпност

• образователни инициативи

• надеждна инфраструктура

• високо ниво на обслужване

Сертификатът се подновява ежегодно след детайлна проверка и постоянен контрол. Това означава, че отличието не е еднократна награда, а ежедневен ангажимент, който изисква постоянство, внимание и отговорност.

Според правилата и процедурите на програма „Син флаг“ през сезона се очакват оповестени и тайни международни и национални проверки на наградените български обекти, с което да се гарантира поддържането във всеки момент на високия стандарт на еко етикета.

От 1995 година наградата се присъжда и в България.

Община Бургас
