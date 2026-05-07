Бургас посрещна Джиро д’Италия с песен (ВИДЕО)

07 май 2026, 20:22 часа 711 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
Бургас представи песен, посветена на колоездачната обиколка Джиро д’Италия. Автор на видеото и песента е Мартина Чачевска, като творбата бе представена от кмета на града Димитър Николов.   

Снощи Бургас официално даде старт на Джиро д’Италия с впечатляваща церемония и представяне на 23 отбора. Общо 184 колоездачи излязоха пред феновете, а атмосферата беше празнична – с музика, аплодисменти и много розови знамена. За първи път България е част от маршрута на легендарното състезание. На 8 май е първият етап – стартът е в Несебър. Ден по-късно колоната потегля към Велико Търново.

Министърът на спорта Димитър Илиев определи събитието като историческо, а министърът на туризма Ирена Георгиева подчерта, че това е шанс България да покаже красотата си пред света. Кметът Димитър Николов заяви, че организацията е на високо ниво и градът е напълно готов за събитието.

Елін Димитров
