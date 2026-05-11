В училище в Бургас откриха втори STEM център

В ОУ „Елин Пелин“ официално беше открит вторият STEM център – модерно образователно пространство, което ще предоставя на учениците още повече възможности за обучение чрез иновации, практически занимания и работа с високотехнологично оборудване.

Модерният център беше открит от началникът на Регионалното управление на образованието – Бургас Валентина Камалиева, директорът на дирекция „Образование и младежки политики“ в Община Бургас Катя Мишева, доц. д-р Захарий Дечев и директорът на училището Пепа Запрянова, които подчертаха значението на инвестициите в модерно образование и необходимостта младите хора да получават знания и умения, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда.

Новият STEM център включва четири специализирани кабинета – презентационна зала „Форум“, кабинет „Математика и информация“, „Център за природни науки, изследвания и иновации“ и кабинет „Зелени технологии и устойчиво развитие“. Пространствата са оборудвани със съвременни интерактивни технологии, дигитални устройства, специализирани софтуерни продукти, лабораторна техника и модерни средства за обучение, които насърчават екипната работа, изследователския подход и творческото мислене.

По време на откриването директорът Пепа Запрянова подчерта, че инвестицията в модерна образователна среда е инвестиция в бъдещето на децата и в развитието на качествено и иновативно образование.

Гостите имаха възможност да разгледат новите кабинети, както и демонстрации на учебни дейности и проекти, подготвени от учениците и преподавателите на училището.

На събитието още присъстваха ръководителят на Катедра „Педагогика“ в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. д-р Надежда Калоянова, директори на бургаски детски градини и училища, учители, ученици и гости.

С реализирането на втория STEM център ОУ „Елин Пелин“ затвърждава позицията си като едно от иновативните училища в Бургас, което успешно съчетава традиции, съвременни технологии и обучение, насочено към уменията на бъдещето.