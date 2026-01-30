Спорт:

Димитър Николов връчи почетния знак на Община Бургас на волейболния „Нефтохимик 2010“

Кметът на Бургас Димитър Николов връчи Почетния знак на Община Бургас на волейболния отбор на „Нефтохимик 2010“ по повод спечелената Купа „България“. При срещата си с ръководството и състезателите на отбора Николов каза, че скоро съставът отново ще се върне в зала „Младост“, където традиционно провеждаше своите срещи.

Вече са приключили строително-монтажните работи в зала „Младост“ и волейболният „Нефтохимик 2010“ ще може да се върне да играе на обичайното си място.

„Разговаряхме с Българската федерация по волейбол Бургас следващата година да бъде домакин та турнира Лига на нациите. Тепърва предстоят допълнителни разговори, ще бъдат взети решения по домакинството и финансовото обезпечение на спортното събитие. Това допълнително ще стимулира интереса на децата и младите хора към волейбола и спорта като цяло“, каза кметът Димитър Николов при срещата си с ръководството и състава на „Нефтохимик 2010“.

„Благодаря на Община Бургас, за това, което прави за нас. Вярвам, че с тази помощ ще успеем да се представим достойно в крайната фаза на първенството и да заемем място, което отговаря на нашите цели и амбиции“, каза президентът на клуба Огнян Томов.

